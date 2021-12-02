Гололед мешает вывозу мусора в Челябинской области

Челябинск, 2 декабря. Гололед и снежные заносы на автотрассах в Челябинской области парализовали вывоз контейнеров с мусором.

Как признались в пресс-службе «Центра коммунального сервиса», уже вторые сутки не удается вывезти мусор с 1878 контейнерных площадок. Виной тому сложные погодные условия, включая гололед и сугробы на дорогах, сообщает «Челябинск сегодня».

По словам руководства «Центра коммунального сервиса», техника в условиях гололеда и отсутствия должного ухода за подъездными путями в сельской местности физически не способна добраться до контейнерных площадок даже по ровной дороге. Машины сначала буксуют на льду, а затем скатываются в кювет.

Ранее ФАН сообщал, что гололед стал причиной серьезного ДТП в Самарской области, когда два пассажирских автобуса чуть не столкнулись на Красноглинском шоссе. Междугородний автобус развернуло поперек дороги, а городской автобус съехал в кювет.