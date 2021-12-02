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«Сбер» сообщил о новом виде мошенничества с изъятием квартир

  /   Обновлено: 02 декабря 2021 16:03
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Экономика
«Сбер» сообщил о новом виде мошенничества с изъятием квартир
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Москва, 2 декабря. Мошенники начали использовать новый метод обмана россиян, заставляя граждан не только брать кредиты, но и закладывать или продавать жилье, рассказал начальник управления противодействия кибермошенничеству «Сбера» Сергей Велигодский.

По его словам, злоумышленники используют для обмана людей методы социальной инженерии. Если раньше потерпевшие после атак преступников оставались должны деньги кредитным организациям, то теперь они еще остаются и без квартиры, подчеркнул специалист.

«Вот это такая самая непонятная история, что с этим делать», — добавил Велигодский, выступая на форуме AntuFraud Russia.

Эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий ранее назвал единственный способ обезопасить себя в случае подозрения на звонок мошенника. Он также отметил, что преступники могут изменить свой номер, и потенциальная жертва не сразу поймет, с кем разговаривает.

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Все новости / Экономика / «Сбер» сообщил о новом виде мошенничества с изъятием квартир
мошенники кибербезопасность сбер социальная инженерия
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