Гусман рассказал, как Пугачеву сняли с самолета во Францию

Москва, 2 декабря. Режиссер и телеведущий Юлий Гусман вспомнил о необычном инциденте с именитой певицей Аллой Пугачевой. Примадонну сняли с борта, который должен был вылететь во Францию.

По словам Гусмана, однажды он предложил собрать все материалы о дружбе СССР и США и организовать телемост. Режиссер пояснил в эфире проекта «Легенда» канала RTVI, что это было сделано ради рассказа истории отношений двух народов. Эту идею поддержали все «великие», отметил телеведущий.

В честь телемоста в большой останкинской студии предложили провести массовый вечер. На него позвали около 200 студентов обоих полов из самых элитных вузов, вспомнил Гусман. Режиссер должен был находиться с учащимися ночью, при этом танцевать, заводить их и заряжать энергией. К этому процессу подключили и Примадонну.

«Тогда Аллу Пугачеву сняли с самолета во Францию. Она пришла со своим окружением. Ругалась, ругалась», — поделился телеведущий.

Гусман подчеркнул, что в итоге певице понравилось, как они танцуют и работают. Артистка пела для всех участников процесса. Режиссер заявил, что это были изумительные двое суток, пишет Teleprogramma.pro.

Первый телемост между СССР и США провели в 1982 году. Вначале главным редактором проекта назначили Юлия Гусмана, но затем его место занял Владимир Познер.