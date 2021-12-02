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Парагвай и Чили подписали соглашение о свободной торговле

Весь мир
Парагвай и Чили подписали соглашение о свободной торговле
Официальная страница Эуклидеса Асеведо в Twitter / @allamand  / 

Сантьяго, 2 декабря. Министры иностранных дел Чили и Парагвая Андрес Альяманд и Эуклидес Асеведо подписали соглашение о свободной торговле между странами, чтобы укрепить экономические отношения и развить двустороннее сотрудничество.

Главы МИД Чили и Парагвая провели встречу в Сантьяго с целью заключения договора. В ходе предыдущей беседы, состоявшейся в октябре, стороны завершили переговоры касательно создания зоны свободной торговли.

Документ совершенствует нормативную базу и двусторонние отношения, существующие между странами, которые до этого регулировались Соглашением об экономическом сотрудничестве (ACE 35), подписанным Чили и членами Меркосур в 90-е годы.

Ранее Чили успешно провела переговоры с Аргентиной, Бразилией и Уругваем, которые вместе с Парагваем составляют Меркосур.

«Это соглашение предусматривает положения, направленные на увеличение торгового оборота и содействие созданию рабочих мест в наших государствах, что положительно скажется на восстановлении экономики после пандемии коронавируса и, кроме того, охватит такие области, как гендерная проблематика, трудовые вопросы и окружающая среда», — отметил Альяманд.

В ходе встречи министры также подписали пять двусторонних документов о взаимном признании и обмене водительских удостоверений, сотрудничестве в сфере безопасности, усилении мер по предупреждению и расследованию случаев торговли людьми и оказанию помощи жертвам, взаимодействии в сфере телекоммуникаций и цифровой экономики, сотрудничестве между дипломатическими академиями.

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чили соглашение о свободной торговле парагвай меркосур
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