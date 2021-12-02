Парагвай и Чили подписали соглашение о свободной торговле

Сантьяго, 2 декабря. Министры иностранных дел Чили и Парагвая Андрес Альяманд и Эуклидес Асеведо подписали соглашение о свободной торговле между странами, чтобы укрепить экономические отношения и развить двустороннее сотрудничество.

Muy productiva jornada de reuniones junto al Canciller de Paraguay, Euclides Acevedo @euclides_py. Hemos suscrito un Acuerdo de Libre Comercio que será muy importante para el futuro de la relación comercial entre ambos países. (1/4) ???????????????????? pic.twitter.com/uFA0jFmXc2 — Andrés Allamand (@allamand) December 1, 2021

Главы МИД Чили и Парагвая провели встречу в Сантьяго с целью заключения договора. В ходе предыдущей беседы, состоявшейся в октябре, стороны завершили переговоры касательно создания зоны свободной торговли.

Документ совершенствует нормативную базу и двусторонние отношения, существующие между странами, которые до этого регулировались Соглашением об экономическом сотрудничестве (ACE 35), подписанным Чили и членами Меркосур в 90-е годы.

Firma de acuerdos comerciales y de cooperación que fortalecerán la economía, el comercio y la inversión de ambos países. ???????? ???????? pic.twitter.com/u8LSfbAqCA — Euclides Acevedo (@euclides_py) December 2, 2021

Ранее Чили успешно провела переговоры с Аргентиной, Бразилией и Уругваем, которые вместе с Парагваем составляют Меркосур.

«Это соглашение предусматривает положения, направленные на увеличение торгового оборота и содействие созданию рабочих мест в наших государствах, что положительно скажется на восстановлении экономики после пандемии коронавируса и, кроме того, охватит такие области, как гендерная проблематика, трудовые вопросы и окружающая среда», — отметил Альяманд.

В ходе встречи министры также подписали пять двусторонних документов о взаимном признании и обмене водительских удостоверений, сотрудничестве в сфере безопасности, усилении мер по предупреждению и расследованию случаев торговли людьми и оказанию помощи жертвам, взаимодействии в сфере телекоммуникаций и цифровой экономики, сотрудничестве между дипломатическими академиями.