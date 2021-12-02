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Губернатора Белгородской области возмутили цены на помидоры в 500-800 рублей
Общество
Губернатора Белгородской области возмутили цены на помидоры в 500-800 рублей
ПолитРоссия  / 

Белгород, 2 декабря. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков потребовал от регионального правительства нормализовать ситуацию с ценами на отдельные категории продуктов.

По мнению Гладкова, абсолютно противоестественно то, что местные тепличные хозяйства ориентированы на вывоз продукции из региона, а в магазинах Белгородской области жители вынуждены покупать овощи по завышенным ценам. Как отметил Гладков, тепличные хозяйства не дают продукцию на прилавки, между тем она нужна в магазинах, на рынках, сообщает Бел.ru.

Гладков потребовал исключить ситуацию, при которой белгородцы вынуждены будут на новогодние праздники покупать помидоры по 500-800 рублей, так как у населения одним из главных вопросов остаются цены. Если во всех магазинах ситуацию изменить трудно, то для отдельных категорий жителей, которые социально не защищены, это надо сделать обязательно.

Ранее директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков рассказал ФАН о главной причине повышения стоимости помидоров в России. По мнению Глушкова, во всем виновато резкое сентябрьское похолодание воздуха.

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