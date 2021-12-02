Лукашенко назвал Путина родным братом из-за одинакового видения мира

Минск, 2 декабря. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал коллегу из России Владимира Путина родным братом, поскольку они видят мир одинаково.

Белорусский лидер отметил, что Путин считает его больше чем другом. Сейчас это проявляется ярче, уверен Лукашенко.

«Мы, по-моему, это сейчас ярко проявилось, видим мир по основным направлениям, основные проблемы одинаково. Мы видим одинаковыми глазами этот мир», — сказал политик в интервью РИА Новости.

Лукашенко добавил, что он и российский лидер могут долгое время «переваривать это в голове» и сделать не совсем одинаковые выводы. Кроме того, могут отличаться поступки, однако «глаза видят мир одинаково».

Ранее Александр Лукашенко заявил о планах провести встречу с Владимиром Путиным. Белорусский лидер считает, что событие состоится в конце декабря.