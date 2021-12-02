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Вольеры «китовой тюрьмы» в Приморье демонтированы после вмешательства прокуратуры
Общество
Вольеры «китовой тюрьмы» в Приморье демонтированы после вмешательства прокуратуры
Пресс-служба ВНИРО  / 

Находка, 2 декабря. Акватория бухты Средней под Находкой полностью освобождена от вольеров «китовой тюрьмы» по требованию природоохранной прокуратуры. Это стало завершением громкой истории, которая получила широкую огласку в 2018 году, когда в узких плавучих конструкциях было обнаружено более 100 морских млекопитающих, напоминает ИА PrimaMedia. Тогда волна негодования общественности прокатилась по всему миру. В Приморье приезжал Жак-Ив Кусто, а Памела Андерсон обратилась к Владимиру Путину с просьбой о содействии в освобождении морских пленников. Следователи завели дело о незаконном вылове обитателей моря и жестоком обращении с животными. Белух и косаток из «китовой тюрьмы» выпустили на волю, а моржей направили в Московский зоопарк.

Теперь по представлению Владивостокской межведомственной природоохранной прокуратуры плавучие конструкции, служившие для содержания морских млекопитающих, полностью демонтированы и перемещены на территорию Ливадийского судоремонтного завода в состоянии, исключающем возможность их дальнейшего применения по назначению. Далее запланирована их переработка и использование для ремонта судов.

Ранее ФАН рассказывал о постановлении Правительства России, запрещающем вывоз из страны китов и дельфинов. Оно было принято в рамках борьбы с контрабандой животных.
 

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приморье демонтаж китовая тюрьма вольеры
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