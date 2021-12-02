Группа USM Алишера Усманова вышла из капитала VK

Москва, 2 декабря. Холдинг USM бизнесмена Алишера Усманова продал пакет голосующих акций VK (бывшая Mail.ru Group) группе «Согаз». Об этом говорится в сообщении страховой компании.

Совет директоров АО «Согаз» одобрил 45-процентное участие в капитале АО «МФ Технологии», контролирующего 57,3% голосов VK. Сумма сделки при этом не разглашается.

«Мы рассматриваем участие в капитале АО "МФ Технологии" как перспективную стратегическую инвестицию», — заявил председатель совета директоров «Согаза», глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Новая технологическая платформа VK Customer Experience Hub для работы с данными и автоматизации маркетинга крайне важна любому производителю, ретейлеру и бизнесу в области предоставления услуг. Такое мнение высказала директор по маркетингу мессенджера Gem4me Ольга Бобровская.