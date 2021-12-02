Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 декабря 17:12
17:09
Общество
Особняк из фильма «Один дома» стал доступен для аренды
17:07
Шоу-бизнес
Градский оставил налоговую задолженность в размере более полумиллиона рублей
17:06
Общество
Депутата Исламова из Кургана заподозрили в использовании Photoshop в отчете
17:04
Общество
Меркель предупредила о возможности введения Германией обязательной вакцинации с февраля
17:03
Происшествия
Экс-замминистра просвещения Раковой предъявлено новое обвинение в мошенничестве
17:03
Весь мир
Премьер Ливии выбрал для избирательной кампании лозунг «Братьев-мусульман»
17:02
Общество
Пошлый анекдот Норкина про эрекцию у еврея развеселил студию «Места встречи»
17:01
Политика
Публицист Мармазов: «Анонсированный Зеленским несостоявшийся переворот и финт Ахметова»
17:00
Общество
Психолог Мурадян рассказал о причинах гнева и способах управлять эмоциями
17:00
Экономика
Министры стран ОПЕК+ придерживаются базового сценария восстановления добычи в январе
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Группа USM Алишера Усманова вышла из капитала VK

  /   Обновлено: 02 декабря 2021 15:48
Экономика
Группа USM Алишера Усманова вышла из капитала VK
Пресс-служба «ВКонтакте»

Москва, 2 декабря. Холдинг USM бизнесмена Алишера Усманова продал пакет голосующих акций VK (бывшая Mail.ru Group) группе «Согаз». Об этом говорится в сообщении страховой компании.

Совет директоров АО «Согаз» одобрил 45-процентное участие в капитале АО «МФ Технологии», контролирующего 57,3% голосов VK. Сумма сделки при этом не разглашается.

«Мы рассматриваем участие в капитале АО "МФ Технологии" как перспективную стратегическую инвестицию», — заявил председатель совета директоров «Согаза», глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Новая технологическая платформа VK Customer Experience Hub для работы с данными и автоматизации маркетинга крайне важна любому производителю, ретейлеру и бизнесу в области предоставления услуг. Такое мнение высказала директор по маркетингу мессенджера Gem4me Ольга Бобровская.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Группа USM Алишера Усманова вышла из капитала VK
вконтакте сделка согаз VK
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать