Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 декабря 17:12
17:09
Общество
Особняк из фильма «Один дома» стал доступен для аренды
17:07
Шоу-бизнес
Градский оставил налоговую задолженность в размере более полумиллиона рублей
17:06
Общество
Депутата Исламова из Кургана заподозрили в использовании Photoshop в отчете
17:04
Общество
Меркель предупредила о возможности введения Германией обязательной вакцинации с февраля
17:03
Происшествия
Экс-замминистра просвещения Раковой предъявлено новое обвинение в мошенничестве
17:03
Весь мир
Премьер Ливии выбрал для избирательной кампании лозунг «Братьев-мусульман»
17:02
Общество
Пошлый анекдот Норкина про эрекцию у еврея развеселил студию «Места встречи»
17:01
Политика
Публицист Мармазов: «Анонсированный Зеленским несостоявшийся переворот и финт Ахметова»
17:00
Общество
Психолог Мурадян рассказал о причинах гнева и способах управлять эмоциями
17:00
Экономика
Министры стран ОПЕК+ придерживаются базового сценария восстановления добычи в январе
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Ягудин отказался извиняться за слова об участии Плющенко в Олимпиаде-2014

Спорт
Ягудин отказался извиняться за слова об участии Плющенко в Олимпиаде-2014
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich/ / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Москва, 2 декабря. Фигурист Алексей Ягудин высказался о конфликте со своим коллегой Евгением Плющенко и его супругой — продюсером Яной Рудковской. Спортсмен отказался приносить извинения двукратному олимпийскому чемпиону.

Небольшая ссора между коллегами возникла после того, как Ягудин прокомментировал подготовку Плющенко к Олимпиаде 2014 года. Тогда фигурист усомнился, что мужу Рудковской стоит выступать на Играх. Продюсер же, в свою очередь, назвала спортсмена «гнилым человеком», поскольку он не извинился перед ее супругом.

Ягудину напомнила об этом инциденте ведущая YouTube-шоу «Алена, блин!» Алена Жигалова. Она уточнила у гостя своего проекта, почему он отказался приносить извинения Плющенко за свои слова.

«Потому что я не считаю, что за них надо извиняться», — ответил фигурист.

По словам Ягудина, он знал о ряде моментов, касающихся подготовки к Олимпиаде-2014. Фигурист добавил, что любому человеку, в том числе и спортсмену, важно вовремя закончить то или иное действие. Что касается Рудковской, то, как утверждает олимпийский чемпион, сейчас они нормально общаются.

«Мы особо и не ссорились. Женя — гениальный спортсмен. Как спортсмен он гениальная личность. Как человек — не знаю», — подытожил Ягудин.

Ранее Яна Рудковская вспомнила самый теплый момент в семейной жизни с Евгением Плющенко. По словам продюсера, в ее памяти навсегда останется первая встреча с фигуристом.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Ягудин отказался извиняться за слова об участии Плющенко в Олимпиаде-2014
плющенко ягудин фигуристы
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать