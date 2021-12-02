Ягудин отказался извиняться за слова об участии Плющенко в Олимпиаде-2014

Москва, 2 декабря. Фигурист Алексей Ягудин высказался о конфликте со своим коллегой Евгением Плющенко и его супругой — продюсером Яной Рудковской. Спортсмен отказался приносить извинения двукратному олимпийскому чемпиону.

Небольшая ссора между коллегами возникла после того, как Ягудин прокомментировал подготовку Плющенко к Олимпиаде 2014 года. Тогда фигурист усомнился, что мужу Рудковской стоит выступать на Играх. Продюсер же, в свою очередь, назвала спортсмена «гнилым человеком», поскольку он не извинился перед ее супругом.

Ягудину напомнила об этом инциденте ведущая YouTube-шоу «Алена, блин!» Алена Жигалова. Она уточнила у гостя своего проекта, почему он отказался приносить извинения Плющенко за свои слова.

«Потому что я не считаю, что за них надо извиняться», — ответил фигурист.

По словам Ягудина, он знал о ряде моментов, касающихся подготовки к Олимпиаде-2014. Фигурист добавил, что любому человеку, в том числе и спортсмену, важно вовремя закончить то или иное действие. Что касается Рудковской, то, как утверждает олимпийский чемпион, сейчас они нормально общаются.

«Мы особо и не ссорились. Женя — гениальный спортсмен. Как спортсмен он гениальная личность. Как человек — не знаю», — подытожил Ягудин.

Ранее Яна Рудковская вспомнила самый теплый момент в семейной жизни с Евгением Плющенко. По словам продюсера, в ее памяти навсегда останется первая встреча с фигуристом.