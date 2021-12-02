В Дамаске прошел сирийско-иранский инвестиционный форум

В Дамаске состоялся сирийско-иранский инвестиционный форум, в котором приняли широкое участие представители промышленного и коммерческого секторов двух государств.

Репортаж с места событий — в материале специального корреспондента международной редакции Федерального агентства новостей.

Мероприятие прошло на площадке столичного отеля Dama Rose Hotel, где присутствовали чиновники двух союзных государств. По итогу переговоров стороны пришли к решению о формировании совместного правительственного комитета, в состав которого вошли бы представители различных ведомств, работа которых касается вопросов таможни, торговли, туризма, здравоохранения и др. Формирование новой структуры рассматривается как эффективный шаг для разработки новой стратегии делового взаимодействия.

Прошедший форум включал в себя заседания профильных комитетов, презентацию фильмов о разрушенных в результате актов терроризма промышленных объектах, а также обсуждение программы импортозамещения. Представители официального Дамаска выразили надежду на то, что иностранные компании, ранее работавшие в стране, возродят и расширят свои производства. Кроме того, власти пообещали пойти на определенные уступки потенциальным инвесторам, чтобы сделать финансовое сотрудничество с ними наиболее выгодным и открыть им доступ на местный рынок.

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Также Тегеран и Дамаск выразили намерение поставить на поток проведение двусторонних экономических форумов, разделенных по трем тематикам: сельское хозяйство, промышленность и коммерция. По плану их будут проводить каждые два месяца, причем принимать мероприятие на своей территории Сирия и Иран будут поочередно.

Особое внимание на инвестиционном форуме было уделено организации четырех выставок в разных провинциях Ирана, жителям которых будет представлена продукция сирийских производителей. Кроме того, на обсуждение был поднят вопрос поддержки экономики САР за счет отмены таможенных пошлин для сирийских товаров, остающихся на рынке Исламской Республики, а также отправляемых на реэкспорт.

Федеральное агентство новостей /

На повестке дня было множество актуальных тем. Участники форума договорились усилить работу по решению ряда других проблем, касающихся грузоперевозок между двумя странами через территорию Ирака, денежных переводов и увеличения числа пассажирских рейсов между государствами — Сирия и Иран обозначили план по развитию медицинского, экологического и рекреационного туризма.

В дополнение к этому представители союзных правительств заявили о своем решении продолжить разработку проекта создания совместной судоходной компании. В то же время Дамаск пообещал предпринять шаги, способствующие увеличению инвестиций со стороны иранских компаний в Сирию.

Федеральное агентство новостей /

Данный форум подкрепляет запущенные ранее инициативы и способствует реализации сирийско-иранских соглашений, заключенных ранее. В последнее время иранцы стали частыми гостями в Дамаске, результатом чего стало подписание нескольких меморандумов о взаимопонимании и старт реализации новых двусторонних проектов.

Впрочем, нельзя не отметить, что Тегеран — не единственный ближневосточный игрок, заинтересованный в усилении партнерства с Дамаском. Так, ранее интерес к развитию отношений проявили в Иордании, Ливане, ОАЭ и других странах региона. В результате это привело к тому, что Сирия может вернуться в состав Лиги арабских государств (ЛАГ): делегацию из Дамаска пригласили посетить следующее заседание регионального блока.