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Ордуханян: Лондонский арбитраж политизировал выдачу Россией кредита Украине в 2014 году

  /   Обновлено: 02 декабря 2021 15:45
Экономика
Ордуханян: Лондонский арбитраж политизировал выдачу Россией кредита Украине в 2014 году
www.pexels.com

Санкт-Петербург, 2 декабря. В ходе эфира Медиагруппы "Патриот" доктор политических наук Рафаэль Ордуханян поделился своим мнением на тему того, сможет ли Москва вернуть через британский суд долги Украины.

Российская Федерация предоставила Украине в 2014 году кредит на сумму в 3 млрд долларов. Данный займ был оформлен по всем необходимым правилам, однако до сих пор украинская сторона и не думает возвращать средства по обязательствам. Соответствующий кредит выдавался через юрисдикцию арбитража в Лондоне, и вопрос состоит в том, сможет ли Россия вернуть средства хотя бы через суд Соединенного Королевства.

Политолог Ордуханян убежден, что данный процесс стал полностью политизированным, о чем свидетельствуют заявления британской стороны. Так, лондонский суд официально указывает через одну из инстанций, что Киев не имеет физической возможности оплатить кредит, поэтому его необходимо обслужить России.

«Вот эта логика вот этих самых международных судов, о которых мы говорим. Как с этими людьми можно говорить? Мы должны попрощаться с этими 3 млрд долларов, мы их никогда, к сожалению, не увидим, и пусть это будет нам уроком. Не нужно в угоду политической конъюнктуры отдавать наши народные деньги кому попало», — подмечает журналист.

Помимо данной задолженности, правительство Украины также имеет неоплаченные кредиты от Китая и Международного валютного фонда. Экс-депутат Верховной рады Олег Царев дает прогноз, что в скором времени значительное долговое бремя официального Киева попросту раздавит страну.

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