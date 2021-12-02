Лавров пошутил про танцы с главой МИД Великобритании Трасс

Стокгольм, 2 декабря. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров снова пошутил на полях встречи глав внешнеполитических ведомств ОБСЕ. Он проводит встречу с британской коллегой Элизабет Трасс.

В мероприятия встречи журналисты начали делать стандартные фотографии министров. Протокольная часть затянулась, и журналисты не собирались покидать комнату для переговоров. Сергей Лавров не растерялся и обернул все в шутку.

«Мы не начнем танцевать. Пожалуйста, выйдите!» — сказал он.

После этого Лавров и Трасс обменялись приветствиями и продолжили переговоры. Встреча была закрыта для прессы.

До этого глава МИД России встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Тогда он тоже посмеялся, когда журналисты стали выкрикивать вопросы.