Москва, 2 декабря. Западные страны отказываются нарушать государственную границу РФ в Крыму своими силами и подталкивают к новым провокациям украинское руководство, заявил военно-политический эксперт Яков Кедми.

Краткосрочный заход британского эсминца Defender в территориальные воды РФ вблизи крымского мыса Фиолент вызвал решительную и жесткую реакцию российских военных, рассказал бывший директор израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире Iton TV.

Ведущие страны НАТО, такие как США и Великобритания, вынуждают Украину осуществить провокационные вылазки против Крыма, обещая Киеву различную поддержку, в том числе военную. В Вашингтоне и Лондоне боятся нарушать границы РФ собственными боевыми кораблями и самолетами, отметил Кедми, слова которого приводит издание «Экономика Сегодня».

«Сделайте еще раз. Решитесь на провокацию, а не подзуживайте украинцев подставлять голову. Пошлите корабль в Азовское море. Вы, англичане, любящие загребать жар чужими руками, попробуйте нарушить российскую границу», — заявил политолог.

По словам Кедми, Запад де-факто признает всю полноту российского суверенитета над Крымским полуостровом, так как не нарушает рубежей РФ. Страны Североатлантического альянса декларативно «покрывают шпану» из числа украинского руководства, но дорожат жизнями собственных военнослужащих, резюмировал гость Iton TV.

Ранее Кедми объяснил, как пересечение Западом российских красных линий обернется фатальными последствиями для самого Альянса.