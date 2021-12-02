Цены в странах ОЭСР увеличились в октябре на 5,2%

Москва, 2 декабря. Потребительские цены в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в октябре поднялись на 5,2% в годовом выражении после роста на 4,6% месяцем ранее.

Повышение стоимости энергоносителей в октябре ускорилось до максимума с июля 1980 года — 24,2% с сентябрьских 18,9%. Подъем цен на продовольственные продукты остался на уровне предшествующего месяца — 4,5%.

Инфляция без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (базовая инфляция) в позапрошлом месяце увеличилась на 0,3%, до 3,5%. Таким образом, инфляционный уровень в октябре оказался максимальным с февраля 1997 года.

Годовая инфляция в нескольких странах Европы по итогам октября ускорилась до 4,1% — рекордного показателя с июля 2008 года. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что это вызвано подорожанием топлива.