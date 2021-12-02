Лукашенко: Тихановская не вернется в Белоруссию из-за «жизни в шоколаде» за границей

Минск, 2 декабря. Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская не желает возвращаться на родину, поскольку у нее уже есть «другие мужья» за границей. Об этом заявил лидер республики Александр Лукашенко.

Глава государства считает, что Тихановская изначально не хотела возвращаться в Белоруссию. Кроме того, сейчас в республике против нее возбуждено дело по признакам экстремизма.

«Она в шоколаде сейчас. Зачем ей в Беларусь? А здесь муж из тюрьмы выйдет. И что тогда? А там уже другие мужья», — сказал Лукашенко в интервью РИА Новости.

Президент Белоруссии также добавил, что Тихановская не является политиком.

Ранее Александр Лукашенко заявил о возможных досрочных выборах президента республики. Это может произойти только после принятия новой Конституции.