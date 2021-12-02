Ягудин поделился забавным случаем на съемках с Голубкиной

Москва, 2 декабря. Фигурист, актер и ведущий Алексей Ягудин вспомнил о первом опыте работы с актрисой Ларисой Голубкиной на телевидении. Олимпийский чемпион рассказал о забавном случае, который произошел во время этих съемок.

Ягудин стал гостем YouTube-шоу «Алена, блин!», где обсудил с ведущей Аленой Жигаловой свою коллегу по «Ледниковому периоду» — фигуристку Алину Загитову. Жигалова отметила, что многие зрители критикуют соведущую спортсмена за непрофессионализм.

В ответ актер вспомнил о первых пробах с Загитовой. Тогда он сразу понял, что олимпийской чемпионке будет тяжело, но отнесся к этому спокойно, поскольку вспомнил, как ему предложили вести передачу «Добрый вечер, Москва!» с Голубкиной. У Ягудина, по его словам, потели ладони. Телеведущий полагала, что такой «гранд», как звезда отечественного кинематографа, сейчас покажет ему профессиональную работу.

«А она ходит по сцене: «Кто здесь? Кто здесь?». Я так присел. Думаю: «Так, а действительно, а кто здесь?»» — поделился фигурист.

Агентство городских новостей Москва / Андрей Любимов

Оказалось, что Голубкина тоже впервые работала с «ухом», в которое ведущим обычно подсказывают, что говорить. Тогда Ягудин предложил включить актрисе суфлер, но ему ответили, что она плохо видит.

«Вот тебе два невероятно профессиональных человека встретились, ведущие», — сыронизировал олимпийский чемпион.

В беседе с Жигаловой Ягудин также прокомментировал информацию о ссоре с Загитовой на «Ледниковом периоде». Телеведущий опроверг подобные сообщения.