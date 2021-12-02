Прокуратура Турина допросит Криштиану Роналду в рамках дела о махинациях в «Ювентусе»

Турин, 2 декабря. Туринская прокуратура намерена допросить форварда сборной Португалии Криштиану Роналду по делу о ложной финансовой отчетности «Ювентуса».

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду в ближайшее время может быть вызван на допрос в прокуратуру Турина. Соответствующую информацию представили журналисты La Gazzetta dello Sport. По данным источника, следствие интересуется деталями финансового сотрудничества экс-нападающего «Ювентуса» со «старой синьорой».

В итальянском клубе пока не комментировали информацию о вызове Роналду на допрос. До этого стало известно, что полиция обыскала штаб-квартиру «Ювентуса» для изъятия необходимых для расследования дела о ложной финансовой отчетности документов.

Ранее Криштиану Роналду вошел в тройку лучших нападающих мира по версии американского телеканала ESPN. Кроме него, в топ-3 были включены Лионель Месси и Килиан Мбаппе.