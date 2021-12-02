МИД РФ выразил надежду на скорую встречу Путина и Байдена

Москва, 2 декабря. Диалог президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена очень важен. Об этом сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Проблемы в отношениях двух стран множатся, но движения к решению общих вопросов нет, подчеркнул дипломат. Диалог может скатиться к острому кризису.

«Хотелось бы надеяться, что контакт двух президентов состоится в ближайшие дни. Сразу же скажу, что дата пока не согласована», — сказал Сергея Рябков в эфире ток-шоу «Большая игра».

По его словам, есть трудности в состыковке календарей Путина и Байдена.

Переговоры между Россией и США 2 декабря прошли на уровне внешнеполитических ведомств. Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном.