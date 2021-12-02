Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 декабря 15:44
15:42
Происшествия
СПЧ не выявил случаев пыток в тюрьмах Дагестана за последние 10 лет
15:42
Общество
Диетолог Конева перечислила базовые принципы быстрого и безопасного снижения веса
15:42
Спорт
Ягудин отказался извиняться за слова об участии Плющенко в Олимпиаде-2014
15:40
Происшествия
Суд подтвердил смерть 36 человек при пожаре на шахте «Листвяжная»
15:39
Происшествия
Ростехнадзор: к пожару в «Листвяжной» мог привести взрыв метана в подготовительном забое
15:35
Экономика
Ордуханян: лондонский арбитраж политизировал выдачу Россией кредита Украине в 2014 году
15:32
Происшествия
Путин поручил определить меры поддержки для пострадавших при пожаре в «Листвяжной»
15:31
Политика
Лавров пошутил про танцы с главой МИД Великобритании Трасс
15:30
Общество
«Как у кота...»: Пригожин спрогнозировал «вылизанные» Бегловым дороги в Петербурге
15:27
Происшествия
Во Владимире возбудили дело после неудачного прыжка девушки с парашютом
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

МИД РФ выразил надежду на скорую встречу Путина и Байдена

  /   Обновлено: 02 декабря 2021 15:15
Политика
МИД РФ выразил надежду на скорую встречу Путина и Байдена
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 2 декабря. Диалог президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена очень важен. Об этом сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Проблемы в отношениях двух стран множатся, но движения к решению общих вопросов нет, подчеркнул дипломат. Диалог может скатиться к острому кризису.

«Хотелось бы надеяться, что контакт двух президентов состоится в ближайшие дни. Сразу же скажу, что дата пока не согласована», — сказал Сергея Рябков в эфире ток-шоу «Большая игра».

По его словам, есть трудности в состыковке календарей Путина и Байдена.

Переговоры между Россией и США 2 декабря прошли на уровне внешнеполитических ведомств. Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном.

Вернуться назад
Все новости / Политика / МИД РФ выразил надежду на скорую встречу Путина и Байдена
путин байден рядков
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать