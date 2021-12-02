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Лаборатория владимирского филиала Россельхозцентра получила аккредитацию в госсистеме
Общество
Лаборатория владимирского филиала Россельхозцентра получила аккредитацию в госсистеме
rosselhoscenter33.ru  /  Филиал ФГБУ «РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР» по Владимирской области

Владимир, 2 декабря. Испытательная лаборатория ФБГУ «Россельхозцентр» по Владимирской области с успехом прошла регистрацию в федеральной системе аккредитации. До этого момента лаборатория была уполномочена на проведение работ по испытанию объектов только в системе добровольной сертификации. Как сообщает издание «Владимирские ведомости», в область аккредитации в государственной системе вошли методы испытаний и измерений по выявлению вредителей и болезней сельскохозяйственных культур, определению сортовых и посевных качеств семян, показателей качества и безопасности продукции растениеводства.

«Регистрация нашей лаборатории в системе Росаккредитации — это показатель нашей технологичности, компетентности наших специалистов и гарантия того, что нам можно доверять на самом высоком уровне», — подчеркнула руководитель владимирского филиала Россельхозцентра Марина Олимова.

Лишь эта лаборатория в регионе может проводить столь расширенные исследования растениеводческой продукции.

Ранее ФАН рассказывал о проведении Дня поля по картофелеводству и овощеводству. Одним из организаторов мероприятия выступил Владимирский филиал Россельхозцентра. 

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лаборатория аккредитация россельхозцентр филиал
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