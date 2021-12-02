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Мексика и США вернутся к программе экономической помощи Северному треугольнику

  /   Обновлено: 02 декабря 2021 15:23
Весь мир
Мексика и США вернутся к программе экономической помощи Северному треугольнику
Global Look Press  /  Yahir Ceballos/dpa

Мехико, 2 декабря. Мексика и США представили совместную программу, направленную на устранение коренных причин нелегальной миграции из стран Северного треугольника. Об этом сообщает Агентство Соединенных Штатов по международному развитию (USAID).

Программа Sembrando Oportunidades («Создавая возможности») была разработана USAID совместно с Мексиканским агентством по международному сотрудничеству в целях развития (AMEXCID). На реализацию программы были выделены средства со стороны обоих государств.

Целью проекта является оказание помощи 500 тысячам молодых людей, входящим в социальную группу риска в Сальвадоре, Гватемале и Гондурасе. Согласно авторам, устранение коренных причин поможет сократить объемы нелегальной миграции.

Министерство иностранных дел Мексики заявило в пресс-коммюнике, что программой будет охвачена деятельность в области сельского хозяйства и развития молодых трудовых ресурсов.

«AMEXCID и USAID совершили совместные визиты на север Центральной Америки, чтобы определить возможные области для сотрудничества», — написано в сообщении.

В тексте подчеркивается, что в случае с Сальвадором помощь будет реализовываться через программу по выдаче стипендий для получения образования, финансируемую USAID и Международной организацией по миграции.

Представители USAID добавили, что в рамках инициативы США и Мексика планируют сотрудничать со странами Северного треугольника с целью «поощрения благого управления».

После вступления Джо Байдена в должность президента США страна столкнулась с крупнейшим миграционным кризисом за последнее время с рекордным количеством задержаний на американо-мексиканской границе. Большинство беженцев прибывают из стран Северного треугольника — Сальвадора, Гватемалы, Гондураса. Мексика, являющаяся транзитным пунктом в стороны США, также существенно пострадала от постоянных потоков мигрантов, двигающихся на север.

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мигранты сша мексика usaid северный треугольник
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