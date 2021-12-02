Мексика и США вернутся к программе экономической помощи Северному треугольнику

Мехико, 2 декабря. Мексика и США представили совместную программу, направленную на устранение коренных причин нелегальной миграции из стран Северного треугольника. Об этом сообщает Агентство Соединенных Штатов по международному развитию (USAID).
????México y Estados Unidos anuncian «Sembrando Oportunidades».https://t.co/zVqixOwikr pic.twitter.com/7ra7Lybm0t— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) December 1, 2021
Программа Sembrando Oportunidades («Создавая возможности») была разработана USAID совместно с Мексиканским агентством по международному сотрудничеству в целях развития (AMEXCID). На реализацию программы были выделены средства со стороны обоих государств.
Целью проекта является оказание помощи 500 тысячам молодых людей, входящим в социальную группу риска в Сальвадоре, Гватемале и Гондурасе. Согласно авторам, устранение коренных причин поможет сократить объемы нелегальной миграции.
#NOTICIAS: #EEUU y #México anuncian nuevo marco de cooperación para promover esperanza y oportunidades para la gente de #ElSalvador???????? #Guatemala???????? y #Honduras????????— USAID/El Salvador (@USAIDES) December 1, 2021
????Más sobre “Sembrando Oportunidades” aquí: https://t.co/vVhBZGAEzF @USEmbassySV @USAIDGuate @USAIDHonduras @AMEXCID https://t.co/vNTwCuZmAv
Министерство иностранных дел Мексики заявило в пресс-коммюнике, что программой будет охвачена деятельность в области сельского хозяйства и развития молодых трудовых ресурсов.
«AMEXCID и USAID совершили совместные визиты на север Центральной Америки, чтобы определить возможные области для сотрудничества», — написано в сообщении.
В тексте подчеркивается, что в случае с Сальвадором помощь будет реализовываться через программу по выдаче стипендий для получения образования, финансируемую USAID и Международной организацией по миграции.
Представители USAID добавили, что в рамках инициативы США и Мексика планируют сотрудничать со странами Северного треугольника с целью «поощрения благого управления».
После вступления Джо Байдена в должность президента США страна столкнулась с крупнейшим миграционным кризисом за последнее время с рекордным количеством задержаний на американо-мексиканской границе. Большинство беженцев прибывают из стран Северного треугольника — Сальвадора, Гватемалы, Гондураса. Мексика, являющаяся транзитным пунктом в стороны США, также существенно пострадала от постоянных потоков мигрантов, двигающихся на север.