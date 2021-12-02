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В Госдуме требуют защитить россиян от переработок
Общество
В Госдуме требуют защитить россиян от переработок
er.ru  /  Партия «Единая Россия»

Москва, 2 декабря. Депутат Госдумы России, лидер профсоюзов Кубани Светлана Бессараб обосновала необходимость внесения поправок в Трудовой кодекс РФ.

По мнению Бессараб, сейчас права работников защищены не в полной мере, поэтому ее законопроект о предоставлении сотрудникам компенсаций за труд вне рабочего времени так актуален. Как напомнила Бессараб, профсоюзы неоднократно указывали на факты злоупотребления работодателями своим служебным положением. Так, звонки или сообщения работникам могут поступать после окончания рабочего дня, в выходные дни, во время отпуска, сообщает центральная профсоюзная газета «Солидарность».

Бессараб пояснила, что работающие на стационарных рабочих местах, в отличие от дистанционных работников, не защищены законом от такого взаимодействия вне рабочего времени, а предлагаемые поправки в Трудовой кодекс устранят эту несправедливость и уравняют работников в правах. Тогда работодатель будет компенсировать работнику труд вне его рабочего графика, в том числе при удаленном режиме работы стационарных работников.

Ранее ФАН сообщал о принятии Госдумой РФ законов, расширяющих социальные гарантии для работающих россиян. Один из законов увеличивает возраст детей, при котором одиноких родителей не могут привлекать к сверхурочной работе вахтовым методом без их согласия, до 14 лет. Второй закон включил работников, которые ухаживают за инвалидами первой группы, в число имеющих право на дополнительный отпуск без сохранения зарплаты.

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госдума трудовой кодекс поправки
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