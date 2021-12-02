Банк России повысил курс доллара на 3 декабря

Москва, 2 декабря. Центробанк повысил официальный курс доллара на 3 декабря, снизив при этом значение евро. Соответствующая информация опубликована на сайте Банка России.

Согласно ЦБ, стоимость доллара составляет 74,0637 рубля, что на 8,91 копейки выше предыдущего значения. Евро подешевел на 2,49 копейки, до 83,8105 рубля.

Тем временем рубль укрепляется к доллару и евро на торгах Московской биржи. По состоянию на 14:59 биржевой курс доллара составляет 73,77 рубля. Евро торгуется по 83,66 рубля. Февральские фьючерсы на нефть марки Brent находятся на отметке 69,84 доллара за баррель, что на 2,12% ниже, чем на момент окончания предыдущих торгов.

Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова ранее в беседе с ФАН объяснила, как текущая ситуация на рыке нефти может повлиять на курс рубля. Она отметила, что сейчас рынок сырья находится под влиянием информационного поля вокруг распространения нового штамма коронавируса «Омикрон».