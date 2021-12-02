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Лавров: Москва выступает против превращения соседних с Россией стран в военный плацдарм

  /   Обновлено: 02 декабря 2021 15:09
Армия
Лавров: Москва выступает против превращения соседних с Россией стран в военный плацдарм
flickr.com  /  МИД России

Москва, 2 декабря. Москва считает категорически неприемлемым превращение соседних с Россией государств в военный плацдарм. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, Москва выступает против развертывания сил НАТО в странах, граничащих с территорией России.

«Превращение наших стран-соседей в плацдарм противостояния с Россией, развертывание сил НАТО в непосредственной близости от стратегически важных для нашей безопасности районов категорически неприемлемо», — сказал министр.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО продолжает укреплять военную инфраструктуру у российских границ. По его словам, действия Альянса негативно влияют на военно-политическую обстановку в регионе.

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россия лавров военный плацдарм
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