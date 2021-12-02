Почему пакистанские военные заключают перемирие с террористами

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В прошлом месяце правительство Имрана Хана и «Техрик-е Талибан1 Пакистан» (запрещена в РФ) подписали соглашение о прекращении огня сроком на месяц. Обе стороны подтвердили, что афганское движение «Талибан» (запрещено в РФ) выступает посредниками в переговорах.

Условия перемирия засекречены даже от парламента страны, притом что несколькими неделями ранее столь же тайный документ был подписан с другой исламистской группировкой, «Техрик-е Лаббаик Пакистан» (запрещена в РФ). Теперь премьер-министр запретил членам правительства выезжать за рубеж «до дальнейшего распоряжения». Что происходит в Пакистане и кто в итоге может получить контроль над его ядерным арсеналом — расскажет автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Чем известны пакистанские талибы

Группировка «Техрик-е Талибан Пакистан» (ТТП), широко известная как «пакистанский талибан», была основана в 2007 году. Это запрещенная в том числе Исламабадом террористическая организация, которая базируется вдоль афгано-пакистанской границы. Предполагается, что ее тренировочные лагеря находятся в соседнем Афганистане. Когда в августе талибы продвигались к Кабулу, они освободили из местных тюрем многих активистов ТТП.

«Техрик-е Талибан Пакистан» представляет собой зонтичную структуру из множества мелких военизированных формирований, что особенно затрудняет официальным властям ведение переговоров. Эти группировки годами боролись за то, чтобы свергнуть правительство и ввести в стране собственную версию исламского шариата.

Мировую известность ТТП получила после попытки убить Малалу Юсуфзай — школьницу, которая впоследствии была удостоена Нобелевской премии за работу по содействию образованию девочек. Помимо этого, на счету группировки — десятки тысяч жертв среди военнослужащих и гражданских лиц, погибших из-за взрывов и нападений террористов-смертников. В 2014 году боевики захватили военную школу в Пешаваре. Тогда погибло 149 человек, в том числе 132 ребенка.

Taliban gun down girl who spoke up for #education rights; she survives attack http://t.co/HSzzhOoH — Alesha Williams Boyd (@aleshaboydAPP) October 10, 2012

Опасные союзники

Исламабад и Кабул взаимно подтвердили, что афганский «Талибан» выступает посредником на переговорах между правительством и боевиками. Подобная вовлеченность афганской группировки вызывает множество вопросов.

Разумно ли это — полагаться на одну структуру террористов, чтобы изменить поведение другой по отношению к собственному государству? Афганские талибы пока что не могут быть уверены даже в своем будущем. Они не получили международного признания, ежедневно в стране гремят взрывы, продолжается сопротивление в Панджшерском ущелье, а главное — надвигается голодная зима, во время которой выживание население будет полностью зависеть от неохотно оказываемой мировым сообществом гуманитарной помощи. Каким образом они гарантируют исполнение договоренностей со стороны «Техрик-е Талибан Пакистан»?

Taliban Interior Minister mediates peace talks between Pakistan and TTP - Devdiscourse: Taliban Interior Minister mediates peace talks between Pakistan and TTP Devdiscourse https://t.co/EvIGWyYp6N -Follow me more news — Qamar Afzaal Bhatti (@_qbhatti) November 5, 2021

В прошлом переговоры Исламабада с ТТП и ее союзниками никогда не приводили к успеху. Развитие событий только давало боевикам время на консолидацию сил, чтобы вернуться и атаковать с новой решимостью. Самая большая опасность в этой ситуации — переход пакистанского ядерного арсенала под контроль одной из радикальных исламистских группировок, которая с легкостью может прийти к власти после так называемой легализации и амнистии путем запугивания и подкупа. Уже сейчас положение в Афганистане и Пакистане не является региональной проблемой — это живая угроза существующему миропорядку.

Тайные сделки Имрана Хана

«Техрик-е Талибан Пакистан» — не первая запрещенная организация, с которой Исламабад пытается договориться в последнее время. В октябре было подписано перемирие с «Техрик-е Лаббаик Пакистан» (ТЛП), еще одной исламистской группировкой.

Менее кровавая, чем пакистанские талибы, ТЛП использует такие методы, как массовые забастовки и остановка движения на национальных автострадах. Сделка, одобренная премьер-министром Имраном Ханом, выглядит как чистая победа радикалов: из тюрем было освобождено более 2300 сторонников «Техрик-е Лаббаик Пакистан», их имена убраны из списка террористов. ТЛП получила право участвовать в публичной политике и выдвигать своих кандидатов на выборные должности. По сути, единственное, чего им не удалось добиться, — это закрытия посольства Франции в Пакистане.

#NewsAlert | Pakistan Govt reaches agreement with banned terror outfit Tehreek-e-Labbaik Pakistan following violent clashes; TLP prisoners to be released, ban to be lifted: Reports.



Pradeep & Srinjoy with analysis. pic.twitter.com/KbWOB5fCbb — TIMES NOW (@TimesNow) November 1, 2021

Подробности соглашения с ТЛП засекречены. Данный факт вызвал немалое возмущение оппозиции, которая безуспешно настаивает на раскрытии всей информации о переговорах. И теперь в столь же таинственной обстановке идет дискуссия с «Техрик-е Талибан Пакистан». Неясно, участвуют ли в этом процессе гражданские власти, поскольку руководят им военные. Оппозиция требует, чтобы соглашение с ТТП было внесено в парламент для обсуждения, а некоторые политики даже призывают организовать по данному вопросу национальный референдум. Ничего этого, безусловно, не будет, поскольку всем понятно, что ратифицировать документ в парламенте не удастся.

Ранее премьер-министр Имран Хан заявлял, что правительство может рассмотреть возможность предоставления амнистии бойцам «Техрик-е Талибан Пакистан», если они станут «нормальными гражданами». Однако он не объяснил, как должна произойти эта трансформация.

В ходе переговоров с предыдущими правительствами ТТП хотела ввести закон шариата в племенных районах страны. Маловероятно, что сейчас группа откажется от столь невыполнимого условия. При этом пакистанские СМИ пишут, что около 100 боевиков ТТП уже выпущены из тюрем в рамках «мер укрепления доверия», чтобы подтолкнуть группировку к прекращению огня. Каким образом можно гарантировать, что они не вернутся к террористической деятельности в случае провала переговоров, — непонятно. Любой исход дела будет иметь серьезные последствия для Пакистана, поскольку поощрит другие радикальные силы к захвату влияния в государстве.

Игры военных

Много десятков лет армия играет решающую роль в пакистанской политике. Военные контролируют все значимые аспекты жизни государства, включая его экономический стержень — Китайско-Пакистанский экономический коридор (КПЭК).

Вполне логично, что такую ответственную задачу, как переговоры с террористическими группами, они взяли на себя. На этом фоне приобретает важное значение перевод на новую должность могущественного начальника Вневедомственной разведки Фаиза Хамида. Такая кадровая ротация была сделана против воли премьер-министра, по настоянию главы штаба армии генерала Камара Джаведа Баджвы.

Фаиз Хамид известен своими близкими отношениями с афганскими талибами. Под его начальство перешел Пешаварский корпус — важнейшее подразделение на границе с Афганистаном. Заместитель Хамида — опытный боевой офицер, генерал-лейтенант Надим Ахмед Анджум, участник ряда контртеррористических операций.

Похоже, что пакистанские военные готовятся к каким-то переменам на границах государства или в его пределах, в связи с чем они в срочном порядке устанавливают перемирие с воинствующими радикалами и обеспечивают себе относительно спокойный тыл. Это происходит ценой уступки практически всем требованиям исламистов.

Федеральное агентство новостей /

На фоне описанных выше событий примечательно распоряжение Имрана Хана о том, что членам правительства Пакистана запрещается выезжать за рубеж.

Формальная причина подобного решения звучит следующим образом: в ближайшие месяцы будет необходимо принять большое количество важных законов, так что все должны быть на своих местах. Что это за законы, не уточняется.

Возможные последствия

Народ Пакистана недоволен правительством из-за его неспособности выполнить предвыборное обещание «Новый Пакистан». Стремительный рост цен на потребительские товары, растущая инфляция и безработица подрывают электоральные перспективы Имрана Хана на выборах 2023 года.

Согласно опросу, проведенному базирующейся в Париже исследовательской и консалтинговой фирмы Ipsos, большинство пакистанцев придерживаются мнения, что страна движется в неправильном направлении.

87 percent of those surveyed said the country is "moving in the wrong direction" with most giving inflation as their chief worry.https://t.co/YB8B4FrbaC — Khurram Husain (@KhurramHusain) November 26, 2021

Существует вероятность, что оппозиция будет настаивать на смещении премьер-министра, и в таком случае в Пакистане наступит не только экономический, но и политический коллапс. Как бы сильно ни упала популярность Имрана Хана, она по-прежнему остается более высокой, чем у любого из отдельно взятых оппозиционных лидеров или его конкурентов по партии.

Вполне вероятно, что, успокаивая, хотя бы и временно, внутренние террористические группировки, армия готовит почву к тому, чтобы законодательно продлить срок полномочий действующего премьер-министра (как это сделал в свое время экс-президент Первез Мушарраф) или ввести прямое военное правление.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.