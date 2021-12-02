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Кабмин направит 6 млрд рублей регионам на выплаты для детей от трех до семи лет

  /   Обновлено: 02 декабря 2021 14:57
Экономика
Кабмин направит 6 млрд рублей регионам на выплаты для детей от трех до семи лет
pixabay.com

Москва, 2 декабря. Российское правительство выделит регионам дополнительно более 6 млрд рублей на ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям с детьми от трех до семи лет. Об этом на заседании кабмина сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он уточнил, что на эти цели в 2021 году правительство уже выделило 305 млрд рублей. Глава кабмина напомнил, что размер пособия теперь зависит от финансового положения семьи и может составлять как 50%, так и 75% или 100% от прожиточного минимума на ребенка в регионе.

Пособие на детей от трех до семи лет было введено в России в 2020 году по поручению президента Владимира Путина. Деньги выплачиваются семьям, в которых подушевой доход не превышает прожиточный минимум, установленный в регионе. Размер пособия в прошлом году составлял 50% от прожиточного минимума — около 5500 рублей. Однако с 2021 года при назначении выплаты учитывается имущество семьи и ее возможность улучшить финансовое состояние домохозяйства.

Депутат Госдумы Сергей Обухов ранее не исключил, что на фоне ускорившейся инфляции власти могут объявить о новых единовременных выплатах перед Новым годом. По мнению парламентария, вероятность выплат большая из-за накопленного в 2021 году бюджетного профицита.

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Все новости / Экономика / Кабмин направит 6 млрд рублей регионам на выплаты для детей от трех до семи лет
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