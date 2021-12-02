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Политолог Ордуханян о штрафах по иску ЮКОСа: Никто их платить не собирается

  /   Обновлено: 02 декабря 2021 15:42
Экономика
Политолог Ордуханян о штрафах по иску ЮКОСа: Никто их платить не собирается
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Санкт-Петербург, 2 декабря. Решение по иску экс-акционеров ЮКОСа будет исключительно в политической плоскости, а не в юридической, заявил в эфире Медиагруппы «Патриот» журналист и политолог Рафаэль Ордуханян.

Апелляционный суд в США ранее отказал в иске бывшим акционерам нефтяной компании. Перед этим Россия попросила суд округа Колумбия не возобновлять дело о выплате компенсации экс-акционерам до тех пор, пока не завершится разбирательство в Нидерландах.

Бывшие акционеры ЮКОСа в 2005 году подали иск в международный арбитраж в Гааге. Изначально суд принял их сторону и обязал Москву выплатить им 50 млрд долларов. В 2016 году Окружной суд Гааги отменил решение, но вскоре апелляционная инстанция встала на сторону экс-владельцев компании.

«Здесь нужно рассмотреть два аспекта. Юридически, по-моему, особых вопросов не возникает, и понятно, что никто платить это не собирается. Но когда это останавливало наших так называемых партнеров? Мы с вами прекрасно понимаем, что решение этой проблемы будет исключительно в политической плоскости, а не в юридической», — прокомментировал ситуацию Ордуханян.

По его словам, само понятие «международное право» уже фактически не существует для оппонентов России. Политолог считает, что, возможно, решение по иску ЮКОСа будет «немножко заморожено» и вскоре станет одним из элементов какой-нибудь игры или шантажа в отношении Москвы. Поэтому в этой ситуации важен сам процесс, а он может быть очень длительным, добавил эксперт.

Акционеры ЮКОСа во главе с Михаилом Ходорковским неоднократно совершали финансовые преступления в России. В частности, они не платили налоги и незаконно выводили капитал за границу. Российская сторона также неоднократно указывала, что участвующие в процессе иностранные юрлица фактически контролируются бывшими олигархами из РФ, в связи с чем их нельзя назвать полноценными инвесторами. В прошлом году Конституционный суд РФ разрешил не платить бывшим акционерам компании 57 млрд долларов по решению гаагского апелляционного суда.

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ЮКОС медиагруппа патриот ордуханян
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