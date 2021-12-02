Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 декабря 15:43
15:42
Спорт
Ягудин отказался извиняться за слова об участии Плющенко в Олимпиаде-2014
15:40
Происшествия
Суд подтвердил смерть 36 человек при пожаре на шахте «Листвяжная»
15:39
Происшествия
Ростехнадзор: к пожару в «Листвяжной» мог привести взрыв метана в подготовительном забое
15:35
Экономика
Ордуханян: лондонский арбитраж политизировал выдачу Россией кредита Украине в 2014 году
15:32
Происшествия
Путин поручил определить меры поддержки для пострадавших при пожаре в «Листвяжной»
15:31
Политика
Лавров пошутил про танцы с главой МИД Великобритании Трасс
15:30
Общество
«Как у кота...»: Пригожин спрогнозировал «вылизанные» Бегловым дороги в Петербурге
15:27
Происшествия
Во Владимире возбудили дело после неудачного прыжка девушки с парашютом
15:27
Происшествия
Путин: ряд нарушений техники безопасности привели к аварии в кузбасской шахте «Листвяжная»
15:23
Армия
Кедми: Запад подталкивает Украину к новым провокациям у границ Крыма
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Алексей Ягудин опроверг информацию о ссоре с Алиной Загитовой на «Ледниковом периоде»

Шоу-бизнес
Алексей Ягудин опроверг информацию о ссоре с Алиной Загитовой на «Ледниковом периоде»
пресс-служба первого канала

Москва, 2 декабря. Фигурист Алексей Ягудин высказался о работе с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой на шоу «Ледниковый период». Спортсмен прокомментировал сообщения о якобы возникшей между ними ссоре.

Ягудин стал гостем нового выпуска YouTube-шоу «Алена, блин!». Ведущая Алена Жигалова напомнила ему, что многие зрители обвиняют Загитову в непрофессионализме и неуверенном поведении в кадре. Кроме того, СМИ писали, что фигурист якобы поссорился с соведущей на «Ледниковом периоде», поскольку она будто бы не могла запомнить свой текст, из-за чего приходилось постоянно переснимать. Однако спортсмен опроверг эту информацию и заявил, что его коллега ведет себя нормально.

«Это СМИ. Я клянусь, это были СМИ. Это причем даже одна женщина, мы ее даже потом вычислили, кто это. Журналистка какого-то непонятного интернетовского издания. Я читал эту статью, и мне Алина прямо на следующий день показывала ее. Причем Алина-то знает, как это все происходило, и я знаю», — пояснил Ягудин.

Алексей Ягудин опроверг информацию о ссоре с Алиной Загитовой на «Ледниковом периоде»
Prt Scr instagram.com / @azagitova

Что касается истории, когда Загитова якобы набросилась на пытавшегося сфотографировать ее зрителя, то олимпийского чемпиона, по его словам, там не было. Зато фигурист вспомнил, как спортсменка проходила пробы на роль его соведущей в «Ледниковом периоде».

«Я пришел в «Останкино». Мы попробовали почитать просто, по «уху» (речь о наушнике. — Прим. ФАН) поработать. Я понял, что это будет очень тяжело. И я спокойно к этому отнесся. Отдать должное: что в прошлом году, что в этом человек ни разу не пришел неподготовленным. Она занимается с преподавателем по сценической речи, я все это тоже проходил», — рассказал спортсмен.

Как отметил Ягудин, в этом сезоне «Ледникового периода» его соведущей работается легче. Хотя в прошлом году ей помогали, на этот раз Загитова во время первой съемки попросила коллег не мешать ей.

«Она уже сама понимает, что происходит. Никто не говорил, что будет легко. Мне тоже бывает тяжело. Ну и что теперь сделать? Надо работать просто над собой», — подытожил фигурист.

На шоу Жигаловой Ягудин высказался и о TikTok-блогере Дане Милохине, который участвует в «Ледниковом периоде». Фигурист обратил внимание на положительные качества молодежной звезды.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Алексей Ягудин опроверг информацию о ссоре с Алиной Загитовой на «Ледниковом периоде»
ледниковый период ягудин загитова
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать