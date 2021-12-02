Алексей Ягудин опроверг информацию о ссоре с Алиной Загитовой на «Ледниковом периоде»

Москва, 2 декабря. Фигурист Алексей Ягудин высказался о работе с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой на шоу «Ледниковый период». Спортсмен прокомментировал сообщения о якобы возникшей между ними ссоре.

Ягудин стал гостем нового выпуска YouTube-шоу «Алена, блин!». Ведущая Алена Жигалова напомнила ему, что многие зрители обвиняют Загитову в непрофессионализме и неуверенном поведении в кадре. Кроме того, СМИ писали, что фигурист якобы поссорился с соведущей на «Ледниковом периоде», поскольку она будто бы не могла запомнить свой текст, из-за чего приходилось постоянно переснимать. Однако спортсмен опроверг эту информацию и заявил, что его коллега ведет себя нормально.

«Это СМИ. Я клянусь, это были СМИ. Это причем даже одна женщина, мы ее даже потом вычислили, кто это. Журналистка какого-то непонятного интернетовского издания. Я читал эту статью, и мне Алина прямо на следующий день показывала ее. Причем Алина-то знает, как это все происходило, и я знаю», — пояснил Ягудин.

Prt Scr instagram.com / @azagitova

Что касается истории, когда Загитова якобы набросилась на пытавшегося сфотографировать ее зрителя, то олимпийского чемпиона, по его словам, там не было. Зато фигурист вспомнил, как спортсменка проходила пробы на роль его соведущей в «Ледниковом периоде».

«Я пришел в «Останкино». Мы попробовали почитать просто, по «уху» (речь о наушнике. — Прим. ФАН) поработать. Я понял, что это будет очень тяжело. И я спокойно к этому отнесся. Отдать должное: что в прошлом году, что в этом человек ни разу не пришел неподготовленным. Она занимается с преподавателем по сценической речи, я все это тоже проходил», — рассказал спортсмен.

Как отметил Ягудин, в этом сезоне «Ледникового периода» его соведущей работается легче. Хотя в прошлом году ей помогали, на этот раз Загитова во время первой съемки попросила коллег не мешать ей.

«Она уже сама понимает, что происходит. Никто не говорил, что будет легко. Мне тоже бывает тяжело. Ну и что теперь сделать? Надо работать просто над собой», — подытожил фигурист.

На шоу Жигаловой Ягудин высказался и о TikTok-блогере Дане Милохине, который участвует в «Ледниковом периоде». Фигурист обратил внимание на положительные качества молодежной звезды.