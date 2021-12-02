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Лавров потребовал от США объяснить заявления о «невыполнении» Россией Минских соглашений

Политика
Лавров потребовал от США объяснить заявления о «невыполнении» Россией Минских соглашений
flickr.com  /  МИД России

Стокгольм, 2 декабря. Глава МИД России Сергей Лавров надеется, что государственный секретарь США Энтони Блинкен объяснит заявления о невыполнении Россией Минских соглашений.

Блинкен, выступая на совете министров иностранных дел ОБСЕ, сказал, что Москва «нарушает» договоренности по Донбассу.

«Мне будет очень интересно услышать пояснения Тони тех заявлений, которые он сделал только что на пленарном заседании, назвав пункты минских соглашений, которые должна выполнять Россия. Я с нетерпением жду разъяснений и надеюсь, это мне поможет сориентироваться в отношении того, какие подходы США будут исповедовать по урегулированию на Украине», — сказал Сергей Лавров на встрече с Блинкеном в Стокгольме.

Ранее президент России Владимир Путин назвал политику Киева в отношении Донбасса деструктивной. Он сказал об этом в разговоре с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель.

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сша донбасс лавров блинкен
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