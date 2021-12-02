Песков: Россия может размещать любое оружие в пределах своей территории

Москва, 2 декабря. Россия может размещать ракетные комплексы на своей территории там, где считает целесообразным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что на острове Матуа впервые заступили на боевое дежурство береговые противокорабельные ракетные комплексы «Бастион». В ведомстве отметили, что на этом отдаленном острове в центральной части Курильской гряды ракетчики будут нести круглосуточную вахту по контролю за прилегающей акваторией.

«Россия вольна размещать на своей территории те объекты и в тех районах нашей страны, которые считает целесообразным, это наше суверенное право, это право любого государства. Вряд ли оно может кем-то оспариваться», — сказал Песков.

Ранее стало известно, что экипаж фрегата Северного флота ВМФ РФ «Адмирал Горшков» осуществил испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» из акватории Белого моря. Ракета поразила заданную цель, испытательный пуск признан успешным.