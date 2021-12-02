Лавров призвал ОБСЕ повлиять на Киев в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе

Москва, 2 декабря. Попытки киевской власти изменить положения минских договоренностей по урегулированию ситуации в Донбассе могут привести к катастрофе, заявил глава МИД России Сергей Лавров во время совещания Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

По словам руководителя внешнеполитического ведомства, потенциал ОБСЕ остается востребованным при урегулировании конфликтов.

«Организация должна направить четкий сигнал Киеву о неприемлемости пересмотра минских договоренностей, являющихся безальтернативной основой урегулирования», — сказал министр.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова ранее подвергла критике тот факт, что Киев отказывается урегулировать ситуацию в Донбассе мирным путем.