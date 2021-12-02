Лавров шуткой призвал журналистов к тишине на встрече с госсекретарем США Блинкеном

Стокгольм, 2 декабря. Министр иностранных дел России в привычной манере пошутил во время встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Беседа прошла на полях министерского заседания ОБСЕ в Стокгольме.

Главы внешнеполитических ведомств выступили со вступительным словом. После этого российские и американские журналисты стали выкрикивать свои вопросы. Один из сотрудников СМИ поинтересовался, дадут ли США России правовые гарантии безопасности.

«Не кричите на нас!» — засмеялся Лавров, призывая журналистов к тишине.

Во время мероприятия министр сказал, что Москва и Вашингтон выступают за поддержание принципов ОБСЕ. Он призвал искать баланс интересов.