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Лавров шуткой призвал журналистов к тишине на встрече с госсекретарем США Блинкеном

Политика
Лавров шуткой призвал журналистов к тишине на встрече с госсекретарем США Блинкеном
flickr.com  /  МИД России

Стокгольм, 2 декабря. Министр иностранных дел России в привычной манере пошутил во время встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Беседа прошла на полях министерского заседания ОБСЕ в Стокгольме.

Главы внешнеполитических ведомств выступили со вступительным словом. После этого российские и американские журналисты стали выкрикивать свои вопросы. Один из сотрудников СМИ поинтересовался, дадут ли США России правовые гарантии безопасности.

«Не кричите на нас!» — засмеялся Лавров, призывая журналистов к тишине.

Во время мероприятия министр сказал, что Москва и Вашингтон выступают за поддержание принципов ОБСЕ. Он призвал искать баланс интересов.

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