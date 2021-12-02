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Песков рассказал об отсутствии планов создавать общую валюту с Белоруссией

  /   Обновлено: 02 декабря 2021 14:29
Экономика
Песков рассказал об отсутствии планов создавать общую валюту с Белоруссией
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 2 декабря. Уровень интеграции между Россией и Белоруссией не предусматривает введения единой валюты. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков напомнил, что между странами подписан объемный пакет документов, но ни один из них не предусматривает введение единой валюты. Сейчас Москва и Минск работают над реализацией 28 союзных программ.

«Со временем, может быть, до такой глубины интеграции мы и дойдем, и тогда будут вестись уже детальные переговоры», — заявил Песков.

До конца 2022 года центробанки России и Белоруссии заключат соглашения о принципах и механизмах гармонизации денежно-кредитной политики для формирования низкого уровня инфляции. Также стороны договорились разработать шаги, способствующие получению равных объемов защиты прав инвесторами и потребителями.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что процесс создания единой валюты требует от сторон большего уровня интеграции.

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Все новости / Экономика / Песков рассказал об отсутствии планов создавать общую валюту с Белоруссией
россия белоруссия песков интеграция денежная политика союзные программы
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