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Верховная рада Украины продлила закон об особом статусе Донбасса

Политика
Верховная рада Украины продлила закон об особом статусе Донбасса
president.gov.ua  /  Пресс-служба президента Украины

Киев, 2 декабря. Закон об особом статусе Донбасса будет действовать еще год. Такое решение приняла Верховная рада Украины по итогам голосования.

Предложение поддержали 317 депутатов при необходимом минимуме 226. Действие закона продлили до 31 декабря 2022 года.

«Законопроект о продлении на год действия закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей принят», — сообщил председатель Верховной рады Руслан Стефанчук.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о высокой вероятности военных действий в Донбассе. Киев, по его словам, ведет агрессивную политику.

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Все новости / Политика / Верховная рада Украины продлила закон об особом статусе Донбасса
украина донбасс стефанчук
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