Публицист Анпилогов: В ЕС боятся, что Маск «приватизирует» космос, забив орбиты своими спутниками

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Глава Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер призвал власти Евросоюза ограничить возможности Илона Маска «устанавливать правила» в космосе. По мнению Ашбахера, SpaceX Маска сегодня, будучи в сговоре с властями США, по факту ограничивает возможности для справедливой конкуренции со своей системой Starlink для других компаний.
О чем идет речь, ведь космос достаточно велик для всех? Или все же нет?
О чем заявили в ЕКА
«В космосе станет намного больше ограничений, касающихся частот и орбитальных позиций. Правительства европейских стран должны быть заинтересованы в том, чтобы совместно [...] обеспечить европейским поставщикам [услуг спутниковой связи] равные возможности для справедливой рыночной конкуренции, — заявил глава ЕКА. — Удивительная ситуация, но один человек владеет половиной всех работающих спутников в мире. Фактически он устанавливает правила, а остальной мир, включая Европу, [...] не реагирует достаточно быстро».
Как видим, монополизируемые Маском ресурсы перечислены в заявлении Ашбахера предельно четко: это орбитальные позиции и частоты связи. Как ни странно, но в околоземном пространстве уже существует дефицит и первого, и второго ресурсов, причем он возник еще до планов Маска о выводе в космос его 40 тыс. спутников системы Starlink.
Все дело в том, что орбитальная позиция — это не просто точка в пространстве вокруг Земли. Неподвижной относительно Земли такая точка будет только при нахождении спутника на геостационарной орбите, где он «висит» в одном и том же месте в системе координат, связанной с планетой. Во всех же остальных случаях орбитальная позиция является сложной трехмерной фигурой, обрамляющей Землю, которая ограничена по высоте перигеем и апогеем орбиты спутника (наибольшим и наименьшим удалением его от планеты), а по простиранию вдоль земной поверхности — наклонением орбиты. То есть каждый спутник исключает из орбитальных позиций достаточно большой кусок околоземного пространства, который включает все возможные траектории движения аппарата.
При этом стоит сказать, что спутники системы Starlink движутся вдоль поверхности Земли плотной сетью, ячейка которой с выводом новых аппаратов понемногу постоянно сжимается. Поэтому втиснуть какие-то иные спутники между аппаратами Маска становится все сложнее, да и в самом Starlink уже пришли к мысли, что спутникам нужно дать возможность самим избегать столкновений между собой, так как просчитывать орбиты 40 тыс. объектов в околоземном пространстве достаточно сложно. Например, вся база каталога NORAD (North American Aerospace Defense Command) сегодня содержит информацию о 45 тыс. объектов, запущенных всем человечеством за всю историю космонавтики. Но даже она не гарантирует от столкновений, которые постоянно происходят с отслужившими и действующими аппаратами. Маск же собирается практически удвоить число объектов на околоземных орбитах, причем часть из них неизбежно будет потеряна нештатно — с утратой управления. После чего такие аппараты станут космическим мусором на опасных и оживленных орбитах.
Каналы связи
Вторым вопросом, который вызывает опасение у ЕКА, является монополизация Маском частот связи. Все дело в том, что частота радиоволн, даже сантиметрового и миллиметрового диапазона, в которых работает космическая связь, — очень низкая в сравнении с теми амбициозными целями, которые ставит перед собой Starlink. Для единичных спутников такой пропускной способности радиоканала вполне достаточно, но для целей обеспечения глобального доступа к сети Интернет мощность радиодиапазона выглядит просто смешной — в одном таком канале возможно передать не более 1 Гб информации в секунду.
Если бы спутник был только один, то это было бы вполне допустимым, но таких спутников, напомним, планируется запустить тысячи и десятки тысяч. При условии, что аппаратов десять, мы имеем уже канал в 100 Мб в секунду на каждый спутник, что уже на порядок скромнее. А если таких тысячи, как у Starlink… В этом случае аппараты начинают просто мешать друг другу, занимая один и тот же канал связи и заглушая друг друга. В итоге при использовании радиосвязи даже сантиметрового или миллиметрового диапазона возникает проблема космического шума, причем эта проблема имеет не меньший вес, чем проблема космического мусора.
Передавать данные можно и по узкому лучу, но следует учесть, что радиоволны фокусируются плохо. Да и работа космического интернета подразумевает передачу информации широким конусом, когда абоненты «разбирают» запрошенные пакеты данных. Поэтому сегодня SpaceX уже фактически монополизировал под себя диапазоны Ku и Ka космической связи, получив решения на национальном уровне в США, но «забыв», что радиосвязью в этих же диапазонах пользуются и другие страны, которые тоже запускают космические аппараты.
Как бороться с Маском?
По словам Ашбахера, именно американские регуляторы заинтересованы в доминировании США в этой сфере, соответствующие процессы происходят «очень, очень быстро и с большой силой». Действительно, используя свой авторитет и самый широкий пиар, Маск добивался и добивается от регуляторов США различных поблажек и преференций, которые маскируются риторикой о «благе для всего человечества».
При этом другие страны и компании, работающие сегодня над созданием похожих группировок низкоорбитальных спутников, должны или вступать в прямое противостояние с уже запущенными спутниками Маска, или же выбирать для размещения на орбите более неудобные орбитальные позиции, а для связи — худшие диапазоны. А ведь сегодня над созданием своих национальных группировок низкоорбитальных спутников уже работают Россия (проект «Сфера») и Китай, а коммерческие проекты развивают британская компания OneWeb, начавшая создание одноименной спутниковой сети, и американский гигант Amazon, создающий сеть Kuiper.
Заявление Ашбахера адресовано именно этим участникам космической гонки: распределение околоземных орбит и радиодиапазона уже переросло национальный уровень и должно производиться с учетом мнения не только США, но и других стран, заинтересованных в освоении космоса. Иначе весь мир может превратиться в «космическую колонию» Соединенных Штатов, которые будут диктовать всем свою волю в космосе уже с позиции силы.