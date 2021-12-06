Публицист Анпилогов: В ЕС боятся, что Маск «приватизирует» космос, забив орбиты своими спутниками

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Глава Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер призвал власти Евросоюза ограничить возможности Илона Маска «устанавливать правила» в космосе. По мнению Ашбахера, SpaceX Маска сегодня, будучи в сговоре с властями США, по факту ограничивает возможности для справедливой конкуренции со своей системой Starlink для других компаний.

О чем идет речь, ведь космос достаточно велик для всех? Или все же нет?

О чем заявили в ЕКА

«В космосе станет намного больше ограничений, касающихся частот и орбитальных позиций. Правительства европейских стран должны быть заинтересованы в том, чтобы совместно [...] обеспечить европейским поставщикам [услуг спутниковой связи] равные возможности для справедливой рыночной конкуренции, — заявил глава ЕКА. — Удивительная ситуация, но один человек владеет половиной всех работающих спутников в мире. Фактически он устанавливает правила, а остальной мир, включая Европу, [...] не реагирует достаточно быстро».

Как видим, монополизируемые Маском ресурсы перечислены в заявлении Ашбахера предельно четко: это орбитальные позиции и частоты связи. Как ни странно, но в околоземном пространстве уже существует дефицит и первого, и второго ресурсов, причем он возник еще до планов Маска о выводе в космос его 40 тыс. спутников системы Starlink.

Все дело в том, что орбитальная позиция — это не просто точка в пространстве вокруг Земли. Неподвижной относительно Земли такая точка будет только при нахождении спутника на геостационарной орбите, где он «висит» в одном и том же месте в системе координат, связанной с планетой. Во всех же остальных случаях орбитальная позиция является сложной трехмерной фигурой, обрамляющей Землю, которая ограничена по высоте перигеем и апогеем орбиты спутника (наибольшим и наименьшим удалением его от планеты), а по простиранию вдоль земной поверхности — наклонением орбиты. То есть каждый спутник исключает из орбитальных позиций достаточно большой кусок околоземного пространства, который включает все возможные траектории движения аппарата.

Global Look Press / Rachel Boßmeyer/dpa

При этом стоит сказать, что спутники системы Starlink движутся вдоль поверхности Земли плотной сетью, ячейка которой с выводом новых аппаратов понемногу постоянно сжимается. Поэтому втиснуть какие-то иные спутники между аппаратами Маска становится все сложнее, да и в самом Starlink уже пришли к мысли, что спутникам нужно дать возможность самим избегать столкновений между собой, так как просчитывать орбиты 40 тыс. объектов в околоземном пространстве достаточно сложно. Например, вся база каталога NORAD (North American Aerospace Defense Command) сегодня содержит информацию о 45 тыс. объектов, запущенных всем человечеством за всю историю космонавтики. Но даже она не гарантирует от столкновений, которые постоянно происходят с отслужившими и действующими аппаратами. Маск же собирается практически удвоить число объектов на околоземных орбитах, причем часть из них неизбежно будет потеряна нештатно — с утратой управления. После чего такие аппараты станут космическим мусором на опасных и оживленных орбитах.

Каналы связи

Вторым вопросом, который вызывает опасение у ЕКА, является монополизация Маском частот связи. Все дело в том, что частота радиоволн, даже сантиметрового и миллиметрового диапазона, в которых работает космическая связь, — очень низкая в сравнении с теми амбициозными целями, которые ставит перед собой Starlink. Для единичных спутников такой пропускной способности радиоканала вполне достаточно, но для целей обеспечения глобального доступа к сети Интернет мощность радиодиапазона выглядит просто смешной — в одном таком канале возможно передать не более 1 Гб информации в секунду.

Если бы спутник был только один, то это было бы вполне допустимым, но таких спутников, напомним, планируется запустить тысячи и десятки тысяч. При условии, что аппаратов десять, мы имеем уже канал в 100 Мб в секунду на каждый спутник, что уже на порядок скромнее. А если таких тысячи, как у Starlink… В этом случае аппараты начинают просто мешать друг другу, занимая один и тот же канал связи и заглушая друг друга. В итоге при использовании радиосвязи даже сантиметрового или миллиметрового диапазона возникает проблема космического шума, причем эта проблема имеет не меньший вес, чем проблема космического мусора.

wikipedia.org / Official SpaceX Photos

Передавать данные можно и по узкому лучу, но следует учесть, что радиоволны фокусируются плохо. Да и работа космического интернета подразумевает передачу информации широким конусом, когда абоненты «разбирают» запрошенные пакеты данных. Поэтому сегодня SpaceX уже фактически монополизировал под себя диапазоны Ku и Ka космической связи, получив решения на национальном уровне в США, но «забыв», что радиосвязью в этих же диапазонах пользуются и другие страны, которые тоже запускают космические аппараты.

Как бороться с Маском?

По словам Ашбахера, именно американские регуляторы заинтересованы в доминировании США в этой сфере, соответствующие процессы происходят «очень, очень быстро и с большой силой». Действительно, используя свой авторитет и самый широкий пиар, Маск добивался и добивается от регуляторов США различных поблажек и преференций, которые маскируются риторикой о «благе для всего человечества».

При этом другие страны и компании, работающие сегодня над созданием похожих группировок низкоорбитальных спутников, должны или вступать в прямое противостояние с уже запущенными спутниками Маска, или же выбирать для размещения на орбите более неудобные орбитальные позиции, а для связи — худшие диапазоны. А ведь сегодня над созданием своих национальных группировок низкоорбитальных спутников уже работают Россия (проект «Сфера») и Китай, а коммерческие проекты развивают британская компания OneWeb, начавшая создание одноименной спутниковой сети, и американский гигант Amazon, создающий сеть Kuiper.

Заявление Ашбахера адресовано именно этим участникам космической гонки: распределение околоземных орбит и радиодиапазона уже переросло национальный уровень и должно производиться с учетом мнения не только США, но и других стран, заинтересованных в освоении космоса. Иначе весь мир может превратиться в «космическую колонию» Соединенных Штатов, которые будут диктовать всем свою волю в космосе уже с позиции силы.