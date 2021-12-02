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Украинский «Обозреватель» перечислил советские игрушки, «позаимствованные» у Запада

Общество
Украинский «Обозреватель» перечислил советские игрушки, «позаимствованные» у Запада
Prt Scr youtube.com  /  Stu's Game Reviews

, 2 декабря. Блогер из Минска Максим Мирович утверждает, что многие игрушки советских времен «позаимствованы» у Запада.

Украинское издание «Обозреватель» опубликовало «разоблачающий» материал блогера, в котором он перечислил детские игрушки, скопированные с западных аналогов. Автор утверждает, что Советский Союз «заимствовал» не только дизайн и промышленные технологии, но и героев мультиков и детские игрушки.

«Так, друзья — сегодня будет очередной большой пост о советском плагиате... Вообще, вся история с изучением советского плагиата напоминает мне просмотр какой-то криминальной комедии, когда детектив по ходу дела узнает, что в ограблении банка участвовал и сам банковский персонал, и работники полиции, и половина населения близлежащего городка — настолько все было серьезно и масштабно», — пишет блогер.

Блогер утверждает, что игра «За рулем» была скопирована с «U Drive it», которая вышла тремя годами ранее. Изменился только дизайн, принцип остался таким же. Пистолет из 1988 года, который стрелял дисками, тоже имел «предшественника». «Tracer Gun» выпустили на 20 лет раньше, в честь сериала «Стар Трек».

Украинский «Обозреватель» перечислил советские игрушки, «позаимствованные» у Запада
Prt Scr youtube.com / Лавка Ретро игрушек игрушки на все времена

Знаменитый трактор «Петрушка» по словам Мировича «содрали в ноль» с «Tonka Tractor», который вышел в 1967 году, на семь лет раньше советской игрушки.

Водная игрушка «Жонглер» была скопирована с «Tomy Waterful ring-toss» с разницей в десять лет. Игра «Водинг» появилась на шесть лет позже западного аналога «Tommy Aqua Action». Настольная игра «Баскетбол» по заверению автора также имела заграничный прототип.

Украинский «Обозреватель» перечислил советские игрушки, «позаимствованные» у Запада
Prt Scr youtube.com / LGR

«Морской бой» и «Ну, погоди!» также не были разработаны в Советском Союзе, а скопированы с западных игрушек.

«И на закуску мое любимое — карманные игры "Электроника", что были последним писком моды в позднем СССР или "последним мышиным писком" советских технологий — известная всем вам игра "Ну, погоди!" была подчистую слизана с игры от Nintendo под названием "EGG"», — пишет автор.

Министерство культуры и информационной политики Украины распространило очередные рекомендации для проведения новогодних праздников в дошкольных и средних учебных заведениях. Киевские чиновники предложили окончательно убрать из сценариев утренников таких персонажей, как Дед Мороз, Снегурочка, Снеговик и Баба-яга. Вместо этих персонажей будут выступать Гетман Мазепа с казаками.

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