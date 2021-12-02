Психолог Мурадян рассказал о причинах гнева и способах управлять эмоциями

Пожалуй, невозможно найти человека, который круглыми сутками пребывает в уравновешенном состоянии, никогда не испытывая отрицательных эмоций. Практически все мы подвержены не самой лучшей эмоции в гамме чувств, которые нам приходится ощущать в разные моменты нашей жизни, — гневу.

Гнев во многих религиях считается смертным грехом. Но как им управлять, если в период агрессии человек находится на грани аффекта и не понимает, что творит? Негативная эмоциональная буря зачастую отключает способность человека к анализу своих действий. В это время он думает лишь об одном: как уничтожить, подавить, подчинить кого-то или что-то.

Давно доказано, что злоба вредит здоровью в разы больше, чем употребление алкоголя или табака, и становятся причиной ранней смертности. Будучи неспособным контролировать свои действия, человек может нанести вред окружающим его людям, предметам и т. д. Поэтому умелое управление гневом крайне необходимо.

Гнев — короткая эмоция, его испепеляющее пламя быстро вспыхивает и быстро угасает, зачастую успев нанести моральный или физический вред тому, на кого он был направлен.

При всем этом, как бы парадоксально это ни звучало, гнев имеет полезные стороны и часто необходим. Он позволяет нам быстро и четко реагировать в моменты, когда нужно охранять свои границы, предъявлять свои позиции. Но, безусловно, он шокирует, когда демонстрируется в открытом виде.

Если это праведный гнев, вызванный чувством справедливости, — его обычно одобряют. В остальных случаях его принято порицать, рекомендуется проявлять сдержанность.

Существует также пассивный гнев — он вредит нам намного больше, чем тот, который выражается открыто. В такие моменты внешне мы пребываем во вполне миролюбивом, спокойном состоянии, а внутри бурлим от злобы! Помните, как у поэта Владимира Маяковского?

«А самое страшное видели — лицо мое, когда я абсолютно спокоен?»

В происходящий внутри вас шторм необходимо вмешиваться. Выплескивание гнева наружу, как правило, более безопасно для вашего организма, поскольку происходит разрядка и после вы размышляете, что делать дальше, сохраняя в памяти это негативное событие.

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Профессиональным коучам и психологам достаточно легко работать с клиентами, у которых гнев проявляется открыто. А вот с гневом, который внутри вас, который никому, кроме вас, не заметен, работать гораздо сложнее, поскольку только вы можете знать, что находитесь в подобном состоянии.

В таком положении вы ведете мысленные диалоги, в этих диалогах кого-то унижаете, принуждаете, с кем-то боретесь. Вы внутри себя кого-то или что-то сильно ненавидите, прям до дрожи, а внешне сохраняете poker face. На самом деле это страшная ситуация для организма, потому что ему приходится работать вдвойне: внешне проявлять одну позицию, внутренне — кипеть и сгорать. Происходит мощный конфликт внешнего и внутреннего.

Если человек долгое время держит подобную оборону, то у него часто возникают проблемы с сердцем, желудочно-кишечным трактом, начинаются психосоматические проблемы. Психика принимается решать свои проблемы за счет тела, и тело дает сбой.

Когда мы находимся в постоянном состоянии пассивного гнева, у нас выбрасывается огромное количество гормонов — кортизол, адреналин и прочее. Пребывая в такой ситуации, другие системы не могут полноценно работать. Пищеварение, центр удовольствия, парасимпатическая нервная система, отвечающая за расслабление — все дает сбой. Мы постоянно находимся в эдаком внутреннем напряжении с внешне расслабленным видом.

Что же делать с гневом, притом неважно, с внутренним или внешним? Важно понять, что это реакция, и осознать, что вызывает у вас гнев. Как правило, есть какой-то триггер или спусковой крючок, который раскрывает этот ящик Пандоры — из него вылетают отвратительные чудища. Важно определить этот триггер, ведь часто он повторяется. Например, вы испытываете гнев по отношению к близким. Что-то там определенно вас цепляет, что заставляет входить в это состояние.

Есть два варианта: бывает реакция на внешние стимулы и реакция на внутреннюю систему. Внешние — когда кто-то что-то сказал, увидел, сделал, услышал — это пришло к вам извне. И внутренний стимул — когда вы о чем-то подумали, представили, переживаете о чем-то.

Помню, я вошел в состояние гнева, когда заранее начал думать об отчете своих сотрудников — как они выполнят его. Они еще ничего не сделали, но я уже представил, что это будет плохой отчет, они не выполнят свои обязательства — и у меня начался гнев. Я мысленно высказывал им свои негативные эмоции, развернув настоящую драму внутри себя.

Важно определить, что вас вводит в состояние гнева внутренней или внешней системы. Чаще всего — это реакция на внешние стимулы, но внутренние мы исключать не можем.

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Что в этот момент делать? Самый лучший метод за всю историю моей практики, который реально безотказно помогал мне и моим клиентам, — это взять минутную паузу между полученной информацией и реакцией. То есть мы условно в момент паузы трансформируем состояние гнева в более мягкое.

Гнев — молниеносная реакция. Если вы чувствуете, что внутри вас нарастает критический уровень неудовлетворенности и сейчас этот вулкан взорвется, — ваша задача взять паузу. Это очень сложно сделать, но это очень эффективный метод. Нет рекомендаций, как гневаться красиво, если не считать метода, который, к примеру, я применяю в работе со злостью.

Я предупреждаю человека: «Сейчас я с тобой буду ругаться». В этот момент я сильно понижаю фактор стресса для самого себя и для своего оппонента. Вы можете сами себе сказать: «Сейчас я буду гневаться». Когда вы вербализуете свою эмоцию, когда вы даете ей имя, вы тут же включаете отделы мозга, отвечающие за создание наименований, и тут же, кстати, включается элемент логики, логического мышления — «как же называется моя эмоция?»

В этот момент вы гасите, убираете ненужную остроту. Это так же, как с блюдом: когда оно острое, его невозможно есть, не чувствуется вкус, кроме остроты. Убрать ее просто необходимо.

Гнев, как правило, целенаправлен. Важно дать определение, назвать эмоцию, взять паузу. Все это делать непросто, но это то, что отличает человека от животного. Животное не мыслит — оно реагирует: хочет есть — просит еду, хочет лаять — лает. Человек — такое существо, у которого есть шанс быть между инстинктивной реакцией и желаемой реакцией, войти в эту паузу между мыслью и реакцией. Задайте себе вопрос: «Как я сейчас хочу гневаться?» Хотите ругаться — ругайтесь, хотите скандалить — скандальте, только возьмите паузу. Скажите себе, что сейчас будет скандал и объясните, как вы в данный момент хотите скандалить, каким образом хотите испытать гнев, чтобы после вам было хорошо. И в этот момент вы переводите эту необузданную энергию гнева в практичное состояние. Не стрессовое, а конструктивное. Стресс становится продуктивным, у него появляется цель и фокус внимания, он становится эффективным и полезным.

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