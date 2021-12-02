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Жителю Климовского района Брянской области грозит тюрьма за серию краж
Общество
Жителю Климовского района Брянской области грозит тюрьма за серию краж
pixabay.com  / 

Брянск, 2 декабря. В УМВД России по Брянской области прокомментировали задержание вора-рецидивиста. Как пояснили сотрудники правоохранительных органов, в полицию обратилась 58-летняя жительница села Хохловка Климовского района, она сообщила о краже из ее дома газового котла. В тот же день 30-летняя жительница района пожаловалась на пропажу мобильного телефона. По этим инцидентам началось расследование, сообщает РИА «Стрела».

В итоге был задержан ранее судимый 34-летний местный житель, который в ходе допроса признался в преступлениях. Выяснилась его причастность к краже еще одного мобильного и 40 тысяч рублей из подсобного помещения местного Дома культуры. В отношении вора-рецидивиста возбуждено уголовное дело, суд может приговорить его к лишению свободы на срок до шести лет.

Ранее ФАН сообщал о задержании в Самаре подозреваемого в кражах автомобилей бизнес-класса. По версии следствия, злоумышленник разбивал стекла дверей автомобилей и похищал ценное имущество из салонов машин.

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кража задержание тюрьма
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