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Сенатор Пушков упрекнул генсека НАТО Столтенберга в лицемерии из-за заявления о России

Политика
Сенатор Пушков упрекнул генсека НАТО Столтенберга в лицемерии из-за заявления о России
council.gov.ru  /  Пресс-служба Совета Федерации РФ

Москва, 2 декабря. Североатлантический альянс считает, что его сфера влияния может распространяться до Китая. К такому выводу пришел сенатор Алексей Пушков.

Так он прокомментировал слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что у России якобы не может быть сфер влияния. По мнению Пушкова, у Альянса есть «сферы прямой и косвенной агрессии», включая Ливию, Ирак, Сирию и Афганистан.

«На деле его мысль такова: Западу можно все, России — ничего. Лицемерие в кубе», — написал Алексей Пушков в Twitter.

Столтенберг ранее сказал, что Москва не может препятствовать вступлению Украины в НАТО. Это решение, по его словам, должно оставаться только за Киевом и членами Альянса.

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нато столтенберг пушков
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