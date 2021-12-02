Сенатор Пушков упрекнул генсека НАТО Столтенберга в лицемерии из-за заявления о России

Москва, 2 декабря. Североатлантический альянс считает, что его сфера влияния может распространяться до Китая. К такому выводу пришел сенатор Алексей Пушков.

Так он прокомментировал слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что у России якобы не может быть сфер влияния. По мнению Пушкова, у Альянса есть «сферы прямой и косвенной агрессии», включая Ливию, Ирак, Сирию и Афганистан.

«На деле его мысль такова: Западу можно все, России — ничего. Лицемерие в кубе», — написал Алексей Пушков в Twitter.

Столтенберг ранее сказал, что Москва не может препятствовать вступлению Украины в НАТО. Это решение, по его словам, должно оставаться только за Киевом и членами Альянса.