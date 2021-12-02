Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 декабря 15:42
15:42
Спорт
Ягудин отказался извиняться за слова об участии Плющенко в Олимпиаде-2014
15:40
Происшествия
Суд подтвердил смерть 36 человек при пожаре на шахте «Листвяжная»
15:39
Происшествия
Ростехнадзор: к пожару в «Листвяжной» мог привести взрыв метана в подготовительном забое
15:35
Экономика
Ордуханян: лондонский арбитраж политизировал выдачу Россией кредита Украине в 2014 году
15:32
Происшествия
Путин поручил определить меры поддержки для пострадавших при пожаре в «Листвяжной»
15:31
Политика
Лавров пошутил про танцы с главой МИД Великобритании Трасс
15:30
Общество
«Как у кота...»: Пригожин спрогнозировал «вылизанные» Бегловым дороги в Петербурге
15:27
Происшествия
Во Владимире возбудили дело после неудачного прыжка девушки с парашютом
15:27
Происшествия
Путин: ряд нарушений техники безопасности привели к аварии в кузбасской шахте «Листвяжная»
15:23
Армия
Кедми: Запад подталкивает Украину к новым провокациям у границ Крыма
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Глава МИД России Лавров: Москва и Вашингтон подтвердили приверженность принципам ОБСЕ

Политика
Глава МИД России Лавров: Москва и Вашингтон подтвердили приверженность принципам ОБСЕ
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Стокгольм, 2 декабря. Россия и США придерживаются принципов ОБСЕ, однако стороны трактуют их по-разному. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Руководитель ведомства выступил на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Стокгольме. По словам Лаврова, в нынешней кризисной ситуации единственным выходом является поиск баланса интересов.

«При всех различиях, а они достаточно глубокие, это было признано нашими лидерами, необходимо, чтобы РФ и США осуществляли ответственный подход, осознавая значение наших двух государств для глобальной стабильности и для безопасности, в том числе в Евроатлантике», — сказал министр на встрече.

Ранее Сергей Лавров назвал циничными попытки США созвать «Саммит за демократию». По его словам, такую идею можно назвать пирушкой в узком кругу.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Глава МИД России Лавров: Москва и Вашингтон подтвердили приверженность принципам ОБСЕ
россия сша лавров блинкен
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать