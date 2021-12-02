Глава МИД России Лавров: Москва и Вашингтон подтвердили приверженность принципам ОБСЕ

Стокгольм, 2 декабря. Россия и США придерживаются принципов ОБСЕ, однако стороны трактуют их по-разному. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Руководитель ведомства выступил на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Стокгольме. По словам Лаврова, в нынешней кризисной ситуации единственным выходом является поиск баланса интересов.

«При всех различиях, а они достаточно глубокие, это было признано нашими лидерами, необходимо, чтобы РФ и США осуществляли ответственный подход, осознавая значение наших двух государств для глобальной стабильности и для безопасности, в том числе в Евроатлантике», — сказал министр на встрече.

Ранее Сергей Лавров назвал циничными попытки США созвать «Саммит за демократию». По его словам, такую идею можно назвать пирушкой в узком кругу.