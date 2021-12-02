Самая большая в мире рождественская свеча зажглась в немецком городе Шлитц

Наряжать старинную башню к Рождеству стало давней традицией. Свеча — символ новогодних праздников и ярмарки, которую каждый декабрь организовывают в Шлитце для привлечения туристов.

«Люди приезжают со всей Германии, чтобы посетить этот рынок. Они пьют глинтвейн и угощаются местными продуктами. В этом году из-за пандемии, к сожалению, ярмарку пришлось отменить», — сказал сотрудник Комитета по туризму Оливер Роде.

Свеча по сути представляет собой замаскированные руины средневекового замка Хинтербург, первое упоминание о котором датируется 1493 годом. Сегодня от древней крепости осталась только башня.

«С 1991 года мы превращаем эту башню в самую большую свечу в мире. Ее высота — 36 метров, на самой вершине расположено пламя, которое создают 140 электрических лапочек», — отметил Оливер Роде.

Чтобы строение было больше похоже на парафиновую свечу, пожарные обтягивают его красной материей.