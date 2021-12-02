Власти Ливии выдали продуктовые карточки вынужденным переселенцам из западных регионов

Бенгази, 2 декабря. Ливийское управление по оказанию гуманитарной помощи (LIBAID) запустило процесс выдачи продуктовых талонов 850 семьям, вынужденно перемещенным из городов на западе страны, чтобы они могли приобрести необходимые им товары.

Об этом организация объявила на своей странице в Facebook, добавив, что карты распространяются в партнерстве с Агентством по техническому сотрудничеству и развитию (ACTED). Их номинал варьируется в зависимости от количества членов семьи, однако предполагается, что средств должно хватить для удовлетворения минимальных потребностей людей в течение трехмесячного периода.

Перемещенные лица получают карты Tadawul, выпускаемые Национальным коммерческим банком (NCB), что предоставляет их владельцам свободу приобретать товары в соответствии со своими нуждами и приоритетами. В них входят продукты питания, одежда, лекарства, предметы домашнего обихода и многое другое. Стоит отметить, что ACTED заранее обзвонило представителей перемещенных семей для определения их потребностей.

Управление LIPAID работает в координации с международными организациями, такими как Всемирная продовольственная программа (WFP), Комиссия по правам человека ООН (UNCHR) и вышеупомянутое агентство ACTED. В сентябре текущего года навестившая Ливию команда Организации Объединенных Наций объявила о поддержке 68 гуманитарных инициатив и проектов развития в городе Бенгази для восстановления стабильности инфраструктуры и помощи нуждающимся слоям населения.