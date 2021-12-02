США и Саудовская Аравия планируют лишить йеменских хуситов беспилотников

Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция отчиталась о серии ударов по объектам йеменских хуситов в городах Сана и Саада.

Официальные источники в королевстве сообщают о том, что среди целей ударов были склад с техникой и боеприпасами, одна из основных линий снабжения движения «Ансар Аллах», а также мастерские, где производилась сборка баллистических ракет и беспилотников. Правда не исключено, что объектами ударов могли стать и гражданские объекты, как это было ранее.

Также накануне, 1 декабря, саудовские силы уничтожили начиненную взрывчаткой лодку, запущенную повстанцами из Ходейды, а ранее — запущенный из йеменской столицы БПЛА.

Saudi Arabia / Yemen - Saudi-led coalition intensifies strikes on Houthi ballistic missile & drone programmes https://t.co/GizQyapCJW — Osprey Flight Solutions (Alerts) (@osprey_fs) December 1, 2021

Примечательно, что это уже не первые такие удары в последнее время. Во второй половине ноября арабская коалиция уже заявляла о ликвидации фабрики по производству дронов. Однако тогда эксперты выразили сомнение в том, что завод по созданию столь важной техники мог располагаться в этом месте спустя столько лет конфликта.

Американские инициативы

Параллельно с этим США выразили намерения внести свой вклад в конфликт. Американские законодатели выступили с инициативой расширить санкции, касающиеся Ирана, поддерживающего хуситов. В частности, новый законопроект предполагает увеличение давления на сектор производства вооружений, а особенно — иранских беспилотников. Теперь лица и предприятия, занимающиеся разработкой, сборкой и транспортировкой БПЛА Исламской Республики, также могут попасть под санкции Вашингтона.

Bipartisan bill looks to address Iran's use of commercial component parts to assemble the rudimentary drones used by Tehran's forces and proxies across the region.



https://t.co/AGySgBPtc2 — Middle East Eye (@MiddleEastEye) December 1, 2021

Авторы инициативы рассчитывают нанести ущерб не только Тегерану, но и сотрудничающим с ним военизированным группировкам. В качестве обоснования этой меры указывается, что иранские беспилотники могут быть применены против США и их союзников.

Если говорить о ситуации в Йемене, то это предложение законодателей ориентировано непосредственно на хуситов, активно применяющих дроны, полученные в результате партнерства с Исламской Республикой или созданные ими самостоятельно на базе старых иранских технологий. Силы арабской коалиции заявляют, что Тегеран поставляют повстанцам как готовые БПЛА, так и непосредственно комплектующие.

Федеральное агентство новостей /

Нередко такие воздушные машины применяются повстанцами и против саудитов, рассматриваемых движением «Ансар Аллах» в качестве полноценного участника конфликта. Довольно часто целью нападений хуситов становятся объекты инфраструктуры и производства нефти в Саудовской Аравии.

Федеральное агентство новостей /

Все эти события произошли на фоне продолжающегося обострения в провинции Мариб, за контроль над которой борются повстанцы и силы правительства Мансура Хади, поддерживаемого арабской коалицией. Помимо богатства региона на месторождения нефти и газа, его административный центр является стратегической точкой, находящейся на перекрестке северных и южных районов, занимаемых противоборствующими сторонами. Кроме того, там пролегает важная автомагистраль, ведущая в Саудовскую Аравию.

Бои за город уже вынудили большое количество людей бежать в пустыню, где были обустроены лагеря временного проживания.

Ранее США выражали свое желание скорее прекратить вооруженный конфликт в Йемене, но их последние инициативы направлены скорее не на поддержку процессов дипломатического урегулирования, а на предоставление одной из сторон военного превосходства.