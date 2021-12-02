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США и Саудовская Аравия планируют лишить йеменских хуситов беспилотников

Весь мир
США и Саудовская Аравия планируют лишить йеменских хуситов беспилотников
Global Look Press  /  Mohammed al-Azaki/XinHua

Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция отчиталась о серии ударов по объектам йеменских хуситов в городах Сана и Саада.

Официальные источники в королевстве сообщают о том, что среди целей ударов были склад с техникой и боеприпасами, одна из основных линий снабжения движения «Ансар Аллах», а также мастерские, где производилась сборка баллистических ракет и беспилотников. Правда не исключено, что объектами ударов могли стать и гражданские объекты, как это было ранее.

Также накануне, 1 декабря, саудовские силы уничтожили начиненную взрывчаткой лодку, запущенную повстанцами из Ходейды, а ранее — запущенный из йеменской столицы БПЛА.

Примечательно, что это уже не первые такие удары в последнее время. Во второй половине ноября арабская коалиция уже заявляла о ликвидации фабрики по производству дронов. Однако тогда эксперты выразили сомнение в том, что завод по созданию столь важной техники мог располагаться в этом месте спустя столько лет конфликта.

Американские инициативы

Параллельно с этим США выразили намерения внести свой вклад в конфликт. Американские законодатели выступили с инициативой расширить санкции, касающиеся Ирана, поддерживающего хуситов. В частности, новый законопроект предполагает увеличение давления на сектор производства вооружений, а особенно — иранских беспилотников. Теперь лица и предприятия, занимающиеся разработкой, сборкой и транспортировкой БПЛА Исламской Республики, также могут попасть под санкции Вашингтона.

Авторы инициативы рассчитывают нанести ущерб не только Тегерану, но и сотрудничающим с ним военизированным группировкам. В качестве обоснования этой меры указывается, что иранские беспилотники могут быть применены против США и их союзников.

Если говорить о ситуации в Йемене, то это предложение законодателей ориентировано непосредственно на хуситов, активно применяющих дроны, полученные в результате партнерства с Исламской Республикой или созданные ими самостоятельно на базе старых иранских технологий. Силы арабской коалиции заявляют, что Тегеран поставляют повстанцам как готовые БПЛА, так и непосредственно комплектующие.

БПЛА хуситов
Федеральное агентство новостей /

Нередко такие воздушные машины применяются повстанцами и против саудитов, рассматриваемых движением «Ансар Аллах» в качестве полноценного участника конфликта. Довольно часто целью нападений хуситов становятся объекты инфраструктуры и производства нефти в Саудовской Аравии.

Радиус поражения ракет йеменских хуситов
Федеральное агентство новостей /

Все эти события произошли на фоне продолжающегося обострения в провинции Мариб, за контроль над которой борются повстанцы и силы правительства Мансура Хади, поддерживаемого арабской коалицией. Помимо богатства региона на месторождения нефти и газа, его административный центр является стратегической точкой, находящейся на перекрестке северных и южных районов, занимаемых противоборствующими сторонами. Кроме того, там пролегает важная автомагистраль, ведущая в Саудовскую Аравию.

Бои за город уже вынудили большое количество людей бежать в пустыню, где были обустроены лагеря временного проживания.

Ранее США выражали свое желание скорее прекратить вооруженный конфликт в Йемене, но их последние инициативы направлены скорее не на поддержку процессов дипломатического урегулирования, а на предоставление одной из сторон военного превосходства.

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Все новости / Весь мир / США и Саудовская Аравия планируют лишить йеменских хуситов беспилотников
саудовская аравия иран йемен хуситы
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