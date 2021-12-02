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Песков: Кремль расценивает слова Зеленского о Крыме как прямую угрозу России

  /   Обновлено: 02 декабря 2021 14:22
Армия
Песков: Кремль расценивает слова Зеленского о Крыме как прямую угрозу России
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 2 декабря. Высказывания президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма расценивается в Кремле как угроза в адрес России. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, в Москве в текущий момент анализируют выступления Зеленского по российской проблематике

«Выступая в парламенте, Зеленский говорил, что возвращение Крыма должно стать главной целью и философией Украины. То есть фактически мы видим это как прямую угрозу, высказанную в адрес России», — подчеркнул Песков.

Стоит отметить, до этого пресс-секретарь российского лидера заявил о высокой вероятности возобновления масштабных боевых действий в Донбассе. Как передает «Царьград», он также указал, что информационные вбросы о якобы готовящемся «вторжении России» на Украину могут маскировать планируемое наступление ВСУ на республики Донбасса.

 

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украина россия песков крым
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