Глава МИД Украины Кулеба сообщил о совместной разработке с США мер по «сдерживанию» России

Стокгольм, 2 декабря. США и Украина ведут совместную разработку мер по «сдерживанию» России в случае ее «агрессии». Об этом заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба по итогам беседы с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Как отметил чиновник с Михайловской площади после встречи с американским дипломатом в Стокгольме, стороны подтвердили приверженность к стратегическому партнерству Вашингтона и Киева. План по «сдерживанию» Москвы, объявил политик, должен быть трехуровневым и будет предусматривать жесткие односторонние экономические санкции.

«Дружественная встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Стокгольме. Работаем над разработкой комплексного пакета сдерживания РФ от дальнейших агрессивных действий, включая жесткие экономические санкции. Мы подтвердили важность крепкого стратегического партнерства Украины и США», — написал Дмитрий Кулеба в Twitter.

Официальная Москва неоднократно давала понять, что домыслы об «агрессии» или «вторжении на Украину», — это не более чем нагнетание антироссийской истерии со стороны коллективного Запада и Киева. Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российские власти внимательно следят за происходящим и должны быть начеку.