Французские банки не смогут вложиться в «Арктик СПГ-2»

Москва, 2 декабря. Президент Франции Эммануэль Макрон запретил банкам страны финансировать российский проект «Арктик СПГ-2» на Ямале. Об этом сообщается на сайте французского подразделения экологической организации «Друзья Земли».

При этом в проекте завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) участвует французская компания TotalEnergies.

Против финансирования «Арктик СПГ-2» выступали экологические организации. По их мнению, расположенный в центре ХМАО мегапроект, который «нагревается в три раза быстрее, чем другие части планеты», способен нанести серьезный ущерб окружающей среде.

Однако отказа Франции от кредитования недостаточно, чтобы «подставить проекту подножку», отмечает La Tribune. Как пишет издание, «Арктик СПГ-2» уже получил около 10 млрд евро от ряда других банков, в том числе российских.

России есть что противопоставить странам НАТО в Арктике. Такое заявление сделала член Совета Федерации Ольга Ковитиди.