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Банк России планирует понизить ключевую ставку быстрее базового прогноза

Экономика
Банк России планирует понизить ключевую ставку быстрее базового прогноза
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 2 декабря. К концу 2022 года инфляция может выйти на уровень 4%. Соответствующее заявление сделала глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе выступления на форуме Reuters Next, сообщает «Прайм».

Ранее в Минэкономразвития заявили о росте уровня инфляции в России. По данным ведомства, на ситуации отразилось повышение цен в туристической сфере. При этом рост стоимости продовольственных товаров замедлился, а непродовольственных — снизился.

По словам Набиуллиной, уровень инфляции и инфляционных ожиданий вызывает беспокойство. Банк России готов принять необходимые меры, чтобы вернуть инфляцию на уровень 4%, понижая ключевую ставку быстрее базового прогноза. Глава регулятора объяснила, если инфляция не вернется к целевым показателям, экономика страны окажется в так называемой инфляционной спирали, которую будет очень сложно остановить.

Министр финансов Антон Силуанов ранее заявил, что годовая инфляция в России достигла 8,05%. Ведомство планирует снизить ее уже к концу текущего года.

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Все новости / Экономика / Банк России планирует понизить ключевую ставку быстрее базового прогноза
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