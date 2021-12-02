Банк России планирует понизить ключевую ставку быстрее базового прогноза

Москва, 2 декабря. К концу 2022 года инфляция может выйти на уровень 4%. Соответствующее заявление сделала глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе выступления на форуме Reuters Next, сообщает «Прайм».

Ранее в Минэкономразвития заявили о росте уровня инфляции в России. По данным ведомства, на ситуации отразилось повышение цен в туристической сфере. При этом рост стоимости продовольственных товаров замедлился, а непродовольственных — снизился.

По словам Набиуллиной, уровень инфляции и инфляционных ожиданий вызывает беспокойство. Банк России готов принять необходимые меры, чтобы вернуть инфляцию на уровень 4%, понижая ключевую ставку быстрее базового прогноза. Глава регулятора объяснила, если инфляция не вернется к целевым показателям, экономика страны окажется в так называемой инфляционной спирали, которую будет очень сложно остановить.

Министр финансов Антон Силуанов ранее заявил, что годовая инфляция в России достигла 8,05%. Ведомство планирует снизить ее уже к концу текущего года.