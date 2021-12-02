Адвокат Сейфа аль-Ислама Каддафи призвал к отсрочке избирательных процедур

Сабха, 2 декабря. Адвокат сына покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи— Сейфа аль-Ислама— опубликовал заявление, в котором подробно объяснил ситуацию вокруг участия своего клиента в президентской гонке.

Документ содержит призыв к избирательной комиссии, Высшему судебному совету и министерству юстиции в Правительстве национального единства (ПНЕ) вмешаться, чтобы положить конец так называемой бессмыслице, направленной на ущемление политических прав ливийского народа, в том числе на возможность проведения честных выборов.

Каддафи-младшего исключили из предварительного списка кандидатов якобы на основании несоответствия утвержденному законодательству поданных им документов. Его юристы в ответ представили апелляцию в органы по месту регистрации, однако выделенное на рассмотрение жалоб время истекло, а судьи так и не вынесли решения по иску.

В заявлении адвокат Сейфа аль-Ислама Халед аз-Заиди от лица всей его предвыборной команды призывает избирательную комиссию принять во внимание чрезвычайные и исключительные обстоятельства и изменить график, связанный с объявлением окончательного списка кандидатов. Он потребовал увеличить срок, выделенный на получение вердиктов от судебных органов, и не игнорировать предоставленные с опозданием заключения.

Согласно заявлению, Каддафи призвал также Высший судебный совет и министерство юстиции ПНЕ вмешаться, чтобы предотвратить сложившуюся абсурдную ситуацию, наносящую ущерб правам ливийских избирателей, и не допустить вмешательства в работу органов правосудия, которые представляют собой гарант успеха выборов.

«Мы выражаем сожаление ввиду попыток исказить ситуацию, предпринимаемых сторонами, которые, похоже, либо не хотят завершения настоящего этапа, либо имеют искреннее желание, чтобы все признали достигнутые таким путем результаты. Подтверждаем приверженность осуществлению нашего неотъемлемого права баллотироваться и участвовать в выборах, не препятствуя их течению, так как любые манипуляции могут поставить под сомнение способность электорального процесса содействовать достижению в нашей стране мира и стабильности путем восстановление политической легитимности», —добавлено в заявлении.

Адвокат сообщил, что подал апелляцию своего клиента еще 25 ноября. Заседание назначили в тот же день, однако ввиду неявки нужного числа судей его неоднократно откладывали, в том числе под предлогом замены состава комиссии. По его словам, позже он узнал из частных источников, что в адрес ряда лиц поступали угрозы, что и привело к отсутствию юристов в полном составе. В итоге суд Сабхи дважды представлял извинение за неспособность вынести вердикт по поданной апелляции.

Ранее ливийский политик и кандидат в президенты Ареф Ан-Найед выразил надежду на то, что органы правосудия вынесут справедливое решение по делу Сейфа аль-Ислама Каддафи. Он отметил важность в любых обстоятельствах соблюдать принцип уважения к действующему в стране законодательству, даже с учетом нарушения некоторых его пунктов со стороны кандидатов, которые, в отличие от Каддафи-младшего, не соответствуют условиям участия в выборах. Сам Сейф аль-Ислам на днях опубликовал письменное обращение к ливийцам, призывая их несмотря ни на что идти голосовать и использовать свое избирательное право.