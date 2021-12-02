Пропавший в Ногинске племянник главного эксперта Роскосмоса мог утонуть

Москва, 2 декабря. В соцсетях активно обсуждаются версии исчезновения в Московской области племянника главного эксперта Роскосмоса. Пользователи Telegram-канала Shot обратили внимание на то, что в окрестностях подмосковного Ногинска, откуда юноша отправлял последнюю геолокацию, находится несколько болот. В связи с этим логичной выглядит версия, согласно которой он мог заблудиться и утонуть, сообщает Life.

По словам приятелей пропавшего, он не злоупотреблял алкогольными напитками, не употреблял наркотики, на вечеринке перед походом в лес ни с кем не ругался. Настораживает лишь то, что он жаловался на отсутствие внимания со стороны опекуна, который приходился ему дядей.

Поясняется, что мать юноши лишили родительских прав еще в 2007 году, отец живет в Чите и с сыном не общается. С 2018 года подросток жил с дядей.

Ранее ФАН сообщал, что крымские следователи завели уголовное дело по факту исчезновения 12-летнего ребенка в Судаке. Мальчик проживал в селе Грушевка Судакского района, вечером 18 ноября он ушел гулять и не вернулся.