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Пропавший в Ногинске племянник главного эксперта Роскосмоса мог утонуть
Происшествия
Пропавший в Ногинске племянник главного эксперта Роскосмоса мог утонуть
vk.com  /  Управление Росгвардии по Республике Карелия

Москва, 2 декабря. В соцсетях активно обсуждаются версии исчезновения в Московской области племянника главного эксперта Роскосмоса. Пользователи Telegram-канала Shot обратили внимание на то, что в окрестностях подмосковного Ногинска, откуда юноша отправлял последнюю геолокацию, находится несколько болот. В связи с этим логичной выглядит версия, согласно которой он мог заблудиться и утонуть, сообщает Life.

По словам приятелей пропавшего, он не злоупотреблял алкогольными напитками, не употреблял наркотики, на вечеринке перед походом в лес ни с кем не ругался. Настораживает лишь то, что он жаловался на отсутствие внимания со стороны опекуна, который приходился ему дядей.

Поясняется, что мать юноши лишили родительских прав еще в 2007 году, отец живет в Чите и с сыном не общается. С 2018 года подросток жил с дядей.

Ранее ФАН сообщал, что крымские следователи завели уголовное дело по факту исчезновения 12-летнего ребенка в Судаке. Мальчик проживал в селе Грушевка Судакского района, вечером 18 ноября он ушел гулять и не вернулся.

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лес поиск пропавших
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