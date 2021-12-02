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СМИ: Верховный суд США планирует поддержать закон о запрете абортов

Весь мир
СМИ: Верховный суд США планирует поддержать закон о запрете абортов
pexels.com  /  Amina Filkins

Вашингтон, 2 декабря. Верховный суд США склонен поддержать закон о запрете абортов после 15 недель в штате Миссисипи. Об этом сообщает газета The Washington Post.

По данным СМИ, ни один из шести судей не высказался за сохранение исторического решения «Роу против Уэйна», согласно которому штаты не могут запрещать аборты до наступления жизнеспособности плода.

Главный судья Джон Г. Робертс — младший отметил, что закон Миссисипи не является «резким отклонением» и дает женщинам достаточно времени, чтобы решить, нужно ли прервать беременность.

«Почему 15 недель — это неподходящий срок?» — сказал он во время слушаний.

Судьи более либерального толка в свою очередь заявили, что в случае поддержания закона штата Миссисипи по Верховному суду будет нанесен «сильный репетиционный ущерб». А некоторые отметили, что дело стало очень политизировано и при любом из решений будет восприниматься как победа демократов или республиканцев.

«Выдержит ли этот институт то зловоние, которое создается в общественном восприятии? Если люди считают, что это все политика, как мы выживем? Как выживет этот суд?» — спросила судья Соня Сотомайор.

Ближайшее заседание назначено на 3 декабря, но, как отмечает TWP, на поиски окончательного вердикта могут уйти месяцы.

На фоне этого разбирательства губернатор Техаса Грег Эббот подписал еще один законопроект, который ограничивает доступ к медикаментозным абортам. Постановление запрещает врачам назначать таблетки для прерывания беременности. Закон также предусматривает уголовное наказание для медработников за отправку лекарств для аборта пациенту курьером или почтой и требует, чтобы осмотр был произведен очно.

1 декабря Верховный суд США начал рассмотрение дела о запрете абортов в отношении закона штата Миссисипи. К судебному процессу приковано большое внимание общественности в США. Если Верховный суд согласится с утверждением властей Миссисипи, то это может изменить отношение к абортам по всей стране и привести к ужесточению правил прерывания беременности в наиболее консервативных штатах.

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сша аборты верховный суд миссисипи
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