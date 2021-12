СМИ: Верховный суд США планирует поддержать закон о запрете абортов

Вашингтон, 2 декабря. Верховный суд США склонен поддержать закон о запрете абортов после 15 недель в штате Миссисипи. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Supreme Court seems inclined to uphold Mississippi abortion law that would undermine Roe v. Wade https://t.co/q1mk77bmqA

По данным СМИ, ни один из шести судей не высказался за сохранение исторического решения «Роу против Уэйна», согласно которому штаты не могут запрещать аборты до наступления жизнеспособности плода.

Главный судья Джон Г. Робертс — младший отметил, что закон Миссисипи не является «резким отклонением» и дает женщинам достаточно времени, чтобы решить, нужно ли прервать беременность.

Судьи более либерального толка в свою очередь заявили, что в случае поддержания закона штата Миссисипи по Верховному суду будет нанесен «сильный репетиционный ущерб». А некоторые отметили, что дело стало очень политизировано и при любом из решений будет восприниматься как победа демократов или республиканцев.

Ближайшее заседание назначено на 3 декабря, но, как отмечает TWP, на поиски окончательного вердикта могут уйти месяцы.

На фоне этого разбирательства губернатор Техаса Грег Эббот подписал еще один законопроект, который ограничивает доступ к медикаментозным абортам. Постановление запрещает врачам назначать таблетки для прерывания беременности. Закон также предусматривает уголовное наказание для медработников за отправку лекарств для аборта пациенту курьером или почтой и требует, чтобы осмотр был произведен очно.

Months after the state enacted a six-week abortion ban, another bill went into effect largely cutting off Texans' remaining access to abortion care. https://t.co/75Peo7BZfO