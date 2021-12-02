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Музыкант-эксперименталист Элвин Лусье скончался в США

  /   Обновлено: 02 декабря 2021 13:51
Общество
Музыкант-эксперименталист Элвин Лусье скончался в США
Prt Scr youtube.com  /  Red Bull Music Academy

Вашингтон, 2 декабря. Американский музыкант-эксперименталист Элвин Лусье ушел из жизни в США. Он скончался на 91-м году жизни в своем доме в городе Мидлтаун, штат Коннектикут.

О смерти композитора сообщила газета The New York Times со ссылкой на его дочь Аманду Лусье. К смерти музыканта привели осложнения, которые возникли после его падения.

Элвин Лусье был одним из самых заметных представителей авангардной музыкальной сцены США. Композитор проводил эксперименты со звуком и акустическими явлениями. Например, в 1981 году он выпустил запись I Am Sitting In A Room («Я сижу в комнате»), ставшую одной из самых его известных. На ней он многократно перезаписал эхо своего голоса, отражающееся от стен комнаты.

Ранее ушел из жизни российский певец и композитор Александр Градский. По предварительной версии, причиной его смерти стал инфаркт головного мозга. Музыканта похоронили на Ваганьковском кладбище.

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музыкант композитор лусье
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